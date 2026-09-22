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Arena-Schock

508-Kilo-Stier springt direkt ins Publikum

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© Instagram / plazatoros.murcia
Schreckmoment bei einem traditionellen Stierkampf in Spanien: Ein 508 Kilogramm schwerer Stier springt plötzlich über die Absperrung und sorgt für panische Szenen. Nur eine massive Betonbrüstung verhindert offenbar Schlimmeres.
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Der sechs Jahre alte Stier namens "Malacara" befand sich bereits einige Zeit in der Arena. Dann ließ er plötzlich vom Rejoneador Duarte Fernandes ab.

Statt einen der Toreros anzugreifen, die sich hinter den Holzbarrieren in Sicherheit gebracht hatten, bog der Bulle abrupt nach links ab. Kurz darauf sprang er über die Absperrung und landete im Sicherheitsbereich direkt vor den Zuschauerplätzen.

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Hörner kommen den Zuschauern gefährlich nahe

Unter den Besuchern brach Panik aus. Augenzeugen berichten, dass die Hörner des gewaltigen Tieres bis an die ersten Sitzreihen kamen.

Glück im Unglück: Die massive Betonbrüstung zwischen Sicherheitsgang und Tribüne verhinderte, dass der Stier tatsächlich in die Reihen der Zuschauer gelangte. Verletzt wurde niemand.

"Malacara" lief anschließend durch den Ausgangsbereich der Arena, bevor er wieder zurück auf den Sand gebracht werden konnte.

Stierkampf wird fortgesetzt

Nach dem Zwischenfall ging der Stierkampf weiter. Fernandes tötete das Tier schließlich nach der Tradition mit einer Lanze und einem kurzen Schwert. Das Publikum quittierte den Ausgang des Kampfes mit lautem Applaus.

Stierkämpfe haben in Teilen Spaniens eine jahrhundertealte Tradition. Gleichzeitig stehen die Veranstaltungen regelmäßig in der Kritik von Tierschutzorganisationen.

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