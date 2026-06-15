TV
E-Paper
Sport

Großes Glück

Zverev & Thomalla: SIE steht bei beiden im Mittelpunkt

© Getty Images for WorldChanger
Eine herzerwärmende Szene sorgt für Aufsehen: Moderatorin Sophia Thomalla zeigt sich innig mit der fünfjährigen Mayla, der Tochter ihres Partners Alexander Zverev.
OE24 auf Google bevorzugen

Das Promi-Paar, das seit 2021 zusammen ist, zeigt sich harmonisch im Alltag. Die fünfjährige Mayla stammt aus einer früheren Beziehung des Tennis-Stars zu Model Brenda Patea.

Auch interessant

Todes-Drama um Leichtathletik-Star (25)

Bei Vikings-Gala vor "Abschied" aus Wien fliegen die Fäuste

Illegale Waffe: NBA-Superstar festgenommen

Aufgabe: Sorge um Tennis-Ass Potapova

Serena Williams feierte Sieg beim Comeback im Doppel

HALLE, GERMANY - JUNE 14: Sophia Thomalla attends the Sascha Zverev award ceremony during day two of the Terra Wortmann Open 2026 at OWL-Arena on June 14, 2026 in Halle, Germany. (Photo by Thomas F. Starke/Getty Images)
© Getty Images

Wann immer es der Terminkalender erlaubt, nimmt er seine Tochter mit zu seinen Turnieren um die Welt. In diesem Jahr war die Kleine bereits in Mexiko, den USA, München und in dieser Woche in Halle in Westfalen mit dabei. Dort trainiert der Sportler nun auf Rasen für das anstehende Turnier in Wimbledon, welches von Montag, 29. Juni, bis Sonntag, 12. Juli, stattfindet.

Inniges Verhältnis im Alltag

Aus dem engsten Umfeld von Alexander Zverev ist zu hören, dass Sophia Thomalla und Mayla eine sehr innige Beziehung zueinander haben, berichtet die deutsche Bild. Auch die Großeltern Irina und Alexander Senior sind stets für die Kleine da. Wenn Mayla nicht auf Reisen ist, lebt sie bei ihrer Mutter in Berlin. Da auch Thomalla in Berlin zu Hause ist und der Tennis-Star so oft wie möglich in die deutsche Hauptstadt fliegt, lässt sich das Familienleben ideal koordinieren.

Großes Talent bereits erkennbar

Wenn der stolze Vater über seinen Sonnenschein spricht, blüht er förmlich auf. Über ihre ersten sportlichen Versuche verriet er: "Sie ist Linkshänderin. Sie spielt schon ein bisschen". Auf die Frage nach einer möglichen Profi-Karriere antwortete er: "Wenn sie Lust hat, sehr gerne. Sie ist sehr talentiert." Nach seiner Ehrung für den French-Open-Sieg in Halle verließ er die Arena mit einem Kuss seiner Tochter, die zuvor an Thomallas Seite gewartet hatte. Der Hamburger feierte dort unlängst seinen ersten Grand-Slam-Titel.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Bei Vikings-Gala vor "Abschied" aus Wien fliegen die Fäuste

Serena Williams feierte Sieg beim Comeback im Doppel

Aufgabe: Sorge um Tennis-Ass Potapova

Tennis-Star Sabalenka in Wien gesichtet

Todes-Drama um Leichtathletik-Star (25)

Becker über Zverev: "Ich bin sehr stolz auf ihn!"

Olympiasieger dienstunfähig, aber kandidiert für Linkspartei

Marathon-Finale: Zverev beendet Grand-Slam-Fluch in Paris

Illegale Waffe: NBA-Superstar festgenommen

Zverev & Thomalla: SIE steht bei beiden im Mittelpunkt