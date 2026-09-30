Laut Studie: Dieses Abendessen kann Ihren Schlaf verbessern

Wälzen Sie sich nachts auch oft hin und her und starren frustriert an die Decke? Dann könnte sich ein Blick auf Ihr Abendessen lohnen. Denn laut einer Studie kann die richtige Mahlzeit am Abend den Schlaf beeinflussen.

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Stress, zu viel Bildschirmzeit oder ein unregelmäßiger Schlafrhythmus, die Gründe für schlechten Schlaf sind vielfältig. Doch hätten Sie gedacht, dass auch Ihr Abendessen entscheidend sein könnte? Wir verraten, welche Mahlzeit für eine erholsame Nacht besonders geeignet ist.

Das Timing ist entscheidend

Bevor wir uns ansehen, was genau auf den Teller gehört, müssen wir über die Uhrzeit sprechen. Eine Untersuchung der Elite-Universität Harvard hat bestätigt: Das Timing unseres Abendessens hat einen enormen Einfluss auf unsere Schlafqualität, unsere Verdauung und sogar auf unsere Fettverbrennung.

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Die Forscher kamen zu einem überraschenden Ergebnis: Wer seine letzte große Mahlzeit idealerweise zwischen 17:00 und 19:00 Uhr einnimmt, schläft nicht nur deutlich erholsamer, sondern verbrennt auch effektiv mehr Kalorien. Spätes Essen hingegen zwingt den Körper, während der Nachtschicht hart zu arbeiten. Der Verdauungsprozess verbraucht Energie und produziert Wärme, wodurch unsere Körperkerntemperatur steigt. Für einen tiefen Schlaf muss unser Körper jedoch leicht abkühlen. Deshalb gilt als Faustregel: Die letzte größere Mahlzeit sollte idealerweise mindestens zwei bis drei Stunden vor dem Zubettgehen liegen.

Was gehört auf den Teller?

Das Geheimnis für eine erholsame Nacht könnte tatsächlich auf dem Teller liegen. Forscher haben drei besondere Bausteine ausgemacht, die beim Abendessen eine wichtige Rolle spielen: Tryptophan, komplexe Kohlenhydrate und Magnesium.

Tryptophan: Diese essenzielle Aminosäure ist besonders wichtig, wenn es um gesunden Schlaf geht. Unser Körper braucht sie zwingend, um das "Wohlfühlhormon" Serotonin und in weiterer Folge unser Schlafhormon Melatonin zu produzieren. Da der Körper es nicht selbst herstellen kann, muss es aus der Nahrung kommen. Top-Lieferanten sind Lachs, Pute, Eier, Tofu, Hüttenkäse und Nüsse.

Komplexe Kohlenhydrate: Damit das Tryptophan nicht im Blut verweilt, sondern schnell ins Gehirn gelangt, benötigt es ein Insulin-Signal. Komplexe Kohlenhydrate wie Süßkartoffeln, Naturreis oder Haferflocken erledigen diesen Job perfekt, ohne den Blutzuckerspiegel in die Höhe schießen zu lassen.

Magnesium: Magnesium (z.B. reichlich in Spinat enthalten) entspannt unsere Muskeln, beruhigt das Nervensystem und unterstützt so das sanfte Hinübergleiten in den Schlaf.

Die 3 besten Abendessen für Ihren Schlaf

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Statt schwerer Pasta oder fettiger Burger, sollten diese Gerichte am Abend am Speiseplan stehen:

Gebackener Lachs mit Süßkartoffeln und Spinat

Lachs ist eine tolle Quelle für Tryptophan, Omega-3-Fettsäuren und Vitamin B6 (wichtig für die Serotonin-Produktion). Die Süßkartoffel fungiert als perfekter, langkettiger Kohlenhydrat-Lieferant, der das Tryptophan als Trägerstoff direkt ins Gehirn befördert, während der Spinat eine ordentliche Portion entspannendes Magnesium beisteuert.

Tofu und Gemüse mit Naturreis

Pflanzlich und schlaffördernd: Tofu strotzt nur so vor Tryptophan. Kombiniert mit ballaststoffreichem Naturreis und schonend gegartem Gemüse haben Sie ein leicht verdauliches Abendessen, das Sie satt, aber nicht träge macht und sanft ins Land der Träume schickt.

Griechischer Joghurt mit Haferflocken und Walnüssen

Wenn Sie abends nicht mehr groß kochen möchten, ist diese Kombi unschlagbar. Haferflocken und Walnüsse liefern von Natur aus Bausteine für die Serotonin- und Melatoninbildung, während griechischer Joghurt mit hochwertigen, sättigenden Proteinen punktet.