Männer, aufgepasst: Abnehmspritze fördert Haarausfallrisiko

Eine neue Studie zeigt auf, dass es einen Zusammenhang zwischen GLP-1-Agonisten und Haarausfall bei Männern gibt.

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Im Kampf gegen Übergewicht sind Abnehm-Medikamente wie Ozempic oder Mounjaro absolute Gamechanger und haben vielen Menschen, die schon lange mit Adipositas zu kämpfen haben, zu einem gesünderen Gewicht verholfen. Aber die Wundermittel der modernen Medizin, die eigentlich zur Senkung des Blutzuckerspiegels bei Typ-2-Diabetes entwickelt wurden, kommen nicht ohne Nebenwirkungen.

Schlechte Nachrichten für Männer

Jetzt sind Forschende auf etwas gekommen, das vor allem Männer aufhorchen lässt: Wie das Journal of Investigative Dermatology berichtet, soll es einen Zusammenhang zwischen Abnehmmedikamenten und Haarausfall bei Männern geben.

Biologische Ursache

Dass Patienten, die mit Abnehm-Spritzen therapiert werden, zu Haarausfall neigen können, war bereits bekannt. Bislang ging man aber davon aus, dass der physische Stress des rasanten Gewichtsverlusts dahintersteckt. Das widerlegt eine Studie von Forschenden der NYU Langone Health nun: Sie haben einen direkten genetischen Zusammenhang erkannt.

Ozempic und Co. ahmen das natürliche Darmhormon GLP-1 nach und zielen auf den GLP-1-Rezeptor ab. Die Erkenntnis der Forschenden: Eine erhöhte Aktivität des Gens, das für diesen Rezeptor verantwortlich ist, begünstigt den Haarausfall bei Männern von Natur aus.

Was tun?

Die Forscher:innen raten daher zu Vorab-Screenings, um das genetische Risiko für Haarausfall zu testen. Zeigt sich dabei, dass die Patient:innen anfällig für Haarausfall sind, kann man durch eine Kombination der Abnehmspritze mit Haarwuchsmitteln wie Minoxidil entgegenwirken.