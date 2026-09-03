Wenn Sie DAS jetzt machen, kommen Sie gesund durch den Herbst

Der Sommer verabschiedet sich langsam und im Büro oder der U-Bahn hört man schon das erste verräterische Husten und Niesen. Die Erkältungssaison steht kurz bevor. Wer dieses Jahr gesund durch die kühle Jahreszeit kommen möchte, sollte sich jetzt wappnen.

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Der Herbst steht vor der Tür und mit ihm sinkende Temperaturen, trockene Heizungsluft und die ersten Erkältungswellen. Doch Sie können jetzt etwas dafür tun, um Ihren Körper in dieser Jahreszeit zu unterstützen. Während viele auf Ingwer-Shots und Brausetabletten setzen, greifen Stars und Gesundheits-Profis zu einer anderen Methode: Vitamin-Infusionen.

Vitamininfusionen: Die Geheimwaffe für den Herbst

Wir alle kennen es: Wenn der Hals anfängt zu kratzen, greifen wir panisch zu Vitamin-C-Pillen. Das Problem dabei? Unser Magen-Darm-Trakt. Wenn wir Vitamine oral einnehmen, wird ein Großteil davon während der Verdauung zerstört oder einfach wieder ausgeschieden. Am Ende kommt in unseren Zellen nur ein Bruchteil dessen an, was wir eigentlich bräuchten.

Vitamininfusion © Getty Images

Hier kommen sogenannte "Immune Drips" oder Vitamin-Infusionen ins Spiel. Bei dieser Behandlung fließen hochdosierte Vitamine, Antioxidantien und Mineralstoffe direkt in die Blutbahn. Das Ergebnis ist beeindruckend: 100 % Bioverfügbarkeit. Der Körper bekommt die Nährstoffe genau dort, wo er sie im Kampf gegen Viren und Bakterien benötigt – sofort und ohne Umwege.

Dr. Kerstin Schallaböck schwört darauf

Die Wiener Ärztin Dr. Kerstin Schallaböck betont in diesem Zusammenhang, dass Vitamininfusionen für jeden Menschen hervorragend geeignet sind. Sie berichtet aus ihrer langjährigen Praxiserfahrung von Patientinnen und Patienten, die sie exakt zweimal im Jahr sieht: einmal im Frühjahr nach dem langen Winter und einmal im Herbst, noch bevor die kalte Jahreszeit richtig beginnt. Diese Patienten nehmen ein gezieltes Infusionspaket mit meist drei Terminen auf Vitamin-C-Basis in Anspruch. Das Ergebnis: Diese Menschen sind in der Zwischenzeit praktisch nie krank, weil ihre körpereigenen Speicher voll geladen sind.

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Was steckt drin?

Besonders im Herbst klagen viele Menschen über typische Symptome, die auf einen leeren Speicher hindeuten. Eine Infusion lässt sich dabei perfekt auf die individuellen Bedürfnisse des Einzelnen abstimmen. Sobald die Basis mit Vitamin C gelegt ist, können bei einer zweiten Infusion gezielt weitere Wirkstoffe beigemischt werden:

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Die absolute Wunderwaffe zur Unterstützung der zellulären Abwehrkräfte. Leberstoffwechsel-Präparate: Aktivieren die Entgiftungsorgane und vertreiben die herbstliche Müdigkeit.

Aktivieren die Entgiftungsorgane und vertreiben die herbstliche Müdigkeit. Magnesium: Schützt vor Muskelverspannungen

Warum jetzt das beste Timing ist

Ärzte raten dazu, bereits vor der großen Erkältungswelle mit einer sogenannten "Aufbaukur" (meist 2 bis 3 Infusionen über wenige Wochen verteilt) zu starten. Wenn Sie Ihre Nährstoffspeicher jetzt im September auffüllen, bauen Sie ein unsichtbares Schutzschild auf. Der geniale Nebeneffekt: Sie bleiben nicht nur von der Grippewelle verschont, sondern profitieren auch von mehr Energie, besserer Konzentration und tieferem Schlaf.

Darauf müssen Sie achten

Das deutsche Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) weist darauf hin, dass Vitamin-Infusionen medizinische Eingriffe sind. Werden sie falsch angewendet oder überdosiert, kann das den Kreislauf belasten. Die goldene Regel lautet daher: Lassen Sie sich Ihre "Immunkur" nicht im nächsten Kosmetikstudio verabreichen, sondern vertrauen Sie auf erfahrene Ärzte oder zertifizierte Kliniken. Im Idealfall wird vorab ein kurzes Blutbild gemacht, um die Infusion an den Bedarf Ihres Körpers anzupassen.