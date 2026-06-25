Niederösterreich ist DAS Kulturbundesland

Niederösterreich feiert 2026 einen Kultursommer der Superlative.

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Das Theaterfest Niederösterreich bespielt von Juni bis August 19 Spielorte – Burgen, Schlösser und Stifte – mit 22 Produktionen, von Nestroy bis Musical.

Die Festspiele Reichenau feiern ihr 100-Jahr-Jubiläum mit rund 130 Vorstellungen. Das international renommierte Musikfestival Grafenegg begeistert zum 20-Jahr-Jubiläum von 14. August bis 6. September mit hochkarätigen Orchestern und Solistinnen und Solisten im einzigartigen Ambiente von Schloss Grafenegg. Dazu kommen Highlights wie das Theaterfestival „Hin & Weg" in Litschau, das Barockfestival St. Pölten oder die „wellenklaenge" in Lunz am See sowie das Festival "Glatt & Verkehrt" in Krems an der Donau.

Weinliebhaber kommen bei „Kultur bei Winzerinnen und Winzern" auf ihre Kosten – Konzerte und Lesungen in Kellergassen und Heurigen durch alle acht Weinbaugebiete. Der Kinosommer sorgt von Juni bis September für laue Filmabende unter freiem Himmel.

Von 26. Juni bis 4. September lädt das Format Kultur bei Winzerinnen und Winzern wieder zu Konzerten, Lesungen und kulturellen Begegnungen in Weingütern, Höfen, Kellergassen und Heurigen in allen acht Weinbaugebieten Niederösterreichs. Ein Highlight ist seit Jahren das Fotofestival La Gacilly-Baden im öffentlichen Raum Badens, das größte Fotofestival Europas, das dieses Jahr rund 1.500 Fotografien unter dem Motto "So british" auf sieben Kilometern Länge vereint

Das Herzstück: die Landesausstellung

Herzstück des Kulturjahres: die Landesausstellung in Amstetten-Mauer zum Thema psychische Gesundheit. „Der Kultursommer bringt Kunst und Kultur direkt zu den Menschen", betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) abschließend.