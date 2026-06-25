"Junges Wohnen" in Scharndorf

Am Waldweg 22 haben acht junge Menschen gestern ihre geförderten Mietwohnungen im Rahmen des Modells „Junges Wohnen" bezogen.

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Die WETgruppe errichtete die Anlage mit NÖ Wohnbauförderung, Gesamtkosten: rund 1,47 Millionen Euro. Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) war persönlich bei der Übergabe dabei.

Gut geschnittene Wohnungen

Die Wohnungen sind 50 bis 53 Quadratmeter groß, jede hat eine Freifläche – Balkon, Terrasse oder Dachterrasse – sowie einen Kfz-Stellplatz. Gebaut wurde in Niedrigenergiebauweise: Fußbodenheizung und kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung inklusive. „Leistbar und qualitativ hochwertig – genau das brauchen junge Menschen beim Einstieg ins erste eigene Zuhause", so Teschl-Hofmeister.

Seit 1. Jänner 2026 gelten zudem neue Wohnbauförderungsrichtlinien: strengere Energiestandards, höhere Einkommensgrenzen bei der Wohnbeihilfe und ein vereinfachtes Verfahren im großvolumigen Wohnbau. Ziel: Wohnen in Niederösterreich leistbarer, ökologischer und zukunftsfitter machen.