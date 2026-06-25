Wieselburger Volksfest: Fünf Tage Sommer und Bier

Noch bis 28. Juni 2026 verwandelt sich Wieselburg in ein Volksfestparadies – heuer sogar eine Woche früher als gewohnt, damit möglichst viele Familien noch vor dem Schulschluss feiern können.

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Am Rummelplatz warten neue Fahrgeschäfte: Die Achterbahn „Feuer und Eis" bringt Nervenkitzel, „1001 Nacht" hebt die Besucher in luftige Höhen, Familien-Autodrom und Flugkarussell „Twister" sorgen für Spaß bei Groß und Klein. Die Edelweiss Alm kehrt zurück – DJ Zeus und DJ Johnny Leeb bringen das Zelt an allen Tagen zum Beben. Die Lounge „WINZER by mado" an der Erlauf lockt mit Wein, Tapas und Ibiza-Vibes.

Von Freitag bis Sonntag gibt es bei freiem Eintritt eine Ausstellung mit Oldtimern, Auto-Tuning, Bundesheer-Einblicken und einem VR-Rennsimulator. Donnerstag gibt es 50 Prozent Ermäßigung auf den Eintritt, Sonntag ist er gratis.