Stimmung!
Wieselburger Volksfest: Fünf Tage Sommer und Bier
Am Rummelplatz warten neue Fahrgeschäfte: Die Achterbahn „Feuer und Eis" bringt Nervenkitzel, „1001 Nacht" hebt die Besucher in luftige Höhen, Familien-Autodrom und Flugkarussell „Twister" sorgen für Spaß bei Groß und Klein. Die Edelweiss Alm kehrt zurück – DJ Zeus und DJ Johnny Leeb bringen das Zelt an allen Tagen zum Beben. Die Lounge „WINZER by mado" an der Erlauf lockt mit Wein, Tapas und Ibiza-Vibes.
Von Freitag bis Sonntag gibt es bei freiem Eintritt eine Ausstellung mit Oldtimern, Auto-Tuning, Bundesheer-Einblicken und einem VR-Rennsimulator. Donnerstag gibt es 50 Prozent Ermäßigung auf den Eintritt, Sonntag ist er gratis.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden