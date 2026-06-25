VHS Meidling feiert 30 Jahre Bildung für alle

22.400 Kurse und über 230.000 Teilnehmer seit 2009! Die VHS Meidling feiert ihr 30-jähriges Jubiläum und zieht eine beeindruckende Erfolgsbilanz. Warum das Meidlinger Modell mittlerweile ganz Wien erobert.

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Seit ihrer Gründung im Jahr 1996 ist die VHS Meidling nicht mehr aus der Wiener Bildungslandschaft wegzudenken. Was vor drei Jahrzehnten begann, hat sich längst zu einem wienweiten Vorzeigeprojekt für Bildungsgerechtigkeit entwickelt. Besonders in den Bereichen Inklusion, berufliche Qualifizierung und durch ihre betont niederschwelligen Angebote setzt die Schule im Bezirk und darüber hinaus maßgebliche Impulse.

"Ein Garant für Bildungsgerechtigkeit"

Die Wiener Politik zeigt sich begeistert vom anhaltenden Erfolg des Standorts. Landtagsabgeordnete und Gemeinderätin Katharina Weninger fand im Rahmen der feierlichen Festveranstaltung klare Worte des Lobes: "Die VHS Meidling ist ein Garant für Bildungsgerechtigkeit in Wien. Sie zeigt, dass gute Bildung für alle zugänglich sein muss – unabhängig von Herkunft, Alter oder Lebenssituation." Gerade bei aktuellen Themen wie der Demokratiebildung zeige sich, wie die VHS die Menschen aktiv einbindet.

Auch LAbg. Christian Deutsch, Aufsichtsratsvorsitzender der Wiener Volkshochschulen GmbH, unterstrich die enorme Tragweite der Meidlinger Institution: Der Standort sei ein essenzieller "Impulsgeber" für ganz Wien, dessen Entwicklungen heute das Gesamtangebot der Wiener Volkshochschulen nachhaltig prägen.

LAbg. Christian Deutsch, Aufsichtsratsvorsitzender der Wiener Volkshochschulen GmbH © intotheblue.studio/Viktoria Morg

Sensationelle Bilanz: Über 230.000 Teilnahmen

Wie stark das Angebot von der Bevölkerung tatsächlich angenommen wird, untermauern die aktuellen, beeindruckenden Zahlen: Seit dem Jahr 2009 verzeichnete die VHS Meidling rund 22.400 abgehaltene Kurse und knackte dabei die Marke von über 230.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Aktuell strömen jährlich rund 14.000 Menschen in die rund 1.350 Kurse der Volkshochschule. Die absoluten Publikumsrenner sind dabei traditionell die Bereiche Kunst, Sprachen und Gesundheit. Gleichzeitig etabliert sich die Elementarpädagogik als rasant wachsender neuer Schwerpunkt.

Erfolgsmodell "Deutsch im Park" erobert die Stadt

VHS-Meidling-Direktor Walter Schuster © intotheblue.studio/Viktoria Morg

Dass innovative Ideen aus Meidling das Zeug dazu haben, die ganze Stadt zu begeistern, beweist die Initiative "Deutsch im Park". Das von Meidling aus gestartete Projekt bietet von Juni bis September kostenlose Deutschpraxis unter freiem Himmel an – völlig unkompliziert und ohne vorherige Anmeldung. Ein echtes Erfolgsmodell für gelebte Integration und Nachbarschaft, das mittlerweile wienweit Schule macht.

Gabriele Votava, Vorsitzende des Fördervereins und Bezirksvorsteherin a.D., betont: "Die VHS Meidling bringt Menschen zusammen, schafft Austausch und stärkt den sozialen Zusammenhalt. Das macht sie unverzichtbar für das Leben im Bezirk."

Bereit für die Zukunft

Für VHS-Geschäftsführer Herbert Schweiger steht fest: Volksbildung ist und bleibt ein unverzichtbarer Baustein für die Chancengerechtigkeit in einer wachsenden Metropole wie Wien.

Zum runden Jubiläum blickt auch VHS-Meidling-Direktor Walter Schuster stolz nach vorne: "Unser Ziel ist es, Bildung für alle zugänglich zu machen und gleichzeitig neue Themen und Entwicklungen aktiv aufzugreifen."

Wer selbst das umfangreiche Angebot nutzen möchte: Das gesamte Kursprogramm und alle weiteren Informationen gibt es online unter www.vhs.at/meidling.