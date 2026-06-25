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Millionenprojekt

Seltene Chance in Döblings Toplage

Blick über grüne Weinberge auf eine Stadt mit Hochhäusern im Hintergrund unter blauem Himmel.
© HHII Beteiligungs GmbH
Inmitten der Döblinger Weinberge gelangt eine außergewöhnliche Liegenschaft in Bestlage auf den Markt. Auf rund 17.400 m² verbindet das Grundstück Natur, Weinkultur und exklusives Entwicklungspotenzial, nur wenige Minuten von der Wiener Innenstadt entfernt.
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In einer der begehrtesten Wohnlagen Wiens steht ein außergewöhnliches Grundstück in den Döblinger Weinbergen zum Verkauf. Die Liegenschaft an der Himmelstraße 80 umfasst rund 17.400 Quadratmeter und verbindet Naturidylle, Weinbautradition und attraktives Entwicklungspotenzial.

Eingebettet in die sanfte Hügellandschaft des 19. Bezirks bietet das Areal einen beeindruckenden Blick über Wien und die umliegenden Weinberge. Rund 13.600 Quadratmeter der Fläche werden aktuell als Weingärten bewirtschaftet und unterstreichen den traditionellen Charakter der Lage.

Die Umgebung zählt zu den exklusivsten Wohnadressen der Stadt: Weingärten, Grünflächen und elegante Villen prägen das Bild. Gleichzeitig ist die Wiener Innenstadt in weniger als 20 Minuten erreichbar. Auch die Anbindung ist gegeben – mit der Straßenbahnlinie 38 sowie der Buslinie 38A gelangt man bequem in Richtung Stadtzentrum, mit dem Auto über die Nußdorfer Lände und die A22.

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Weinberge mit Wienblick

Weinberge mit grünen Reben, dahinter Hügel und ein Sendemast unter blauem Himmel.
Projekt Himmelstraße © HHII Beteiligungs GmbH

Hoher Freizeit- und Erholungswert ist garantiert: Das Naherholungsgebiet "Am Himmel", der Stadtwanderweg 2, die Bellevuewiese sowie der Cobenzl liegen in unmittelbarer Umgebung. Im Sommer sorgt zudem das Krapfenwaldbad mit Panoramablick über Wien für zusätzliche Attraktivität.

Besonders interessant ist das Entwicklungspotenzial: Im südwestlichen Bereich der Liegenschaft könnte auf rund 2.300 Quadratmetern eine Buschenschank errichtet werden. Damit wäre eine exklusive Gastronomie mitten in den Weingärten denkbar mit Blick über die Stadt.

Immobilien dieser Größe und Lage sind in Döbling äußerst selten. Die Kombination aus Weinbaufläche, Naturlage und möglicher touristisch-gastronomischer Nutzung macht das Grundstück zu einer potenziell hochinteressanten Investitionsmöglichkeit im Premiumsegment.

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