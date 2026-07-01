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Ravenna-Festival

Muti dirigiert Blechbläser der Wiener Philharmoniker

Ein Orchester spielt unter der Leitung eines Dirigenten in einer festlichen Halle.
© EPA
Beim Ravenna-Festival kommt am Donnerstagabend eines der renommiertesten Ensembles der internationalen Klassikszene unter der Leitung von Riccardo Muti zusammen.
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Die Formation "The Philharmonic Brass", bestehend aus führenden Blechbläsern und Schlagwerkern europäischer Spitzenorchester wie den Wiener und Berliner Philharmonikern, gastiert in der Adria-Stadt Ravenna.

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Unter dem Titel "Italiana!" präsentiert das Ensemble eine musikalische Hommage an die italienische Musiktradition in eigens arrangierten Fassungen für großes Blechbläserensemble. Unter demselben Titel erschien auch eine Einspielung, die das Ensemble vor einigen Jahren unter der Leitung von Riccardo Muti in Ravenna aufgenommen hat. Die Aufnahme entstand im Auditorium di San Romualdo in Ravenna und vereinte 16 Blechbläser und vier Schlagwerker.

Auswahl italienischer Werke

Aufgeführt wird eine Auswahl von Werken, die eigens für diese Besetzung arrangiert wurden und das breite Spektrum italienischer Musiktradition in neuer Klanggestalt zeigen. Der Konzertabend beginnt mit der "Nabucco"-Sinfonie von Giuseppe Verdi und führt über Opernouvertüren von Gioachino Rossini und Giacomo Puccini bis hin zu sinfonischen Werken der italienischen Musik. Es folgen Auszüge aus Verdis "Aida" sowie Werke von Giuseppe Martucci und Ottorino Respighi.

Muti verbindet mit dem Ensemble die Tradition der italienischen Blasmusik mit der Klangkultur internationaler Spitzenorchester. Das Ravenna Festival zählt seit Jahren zu den wichtigsten Plattformen für hochkarätige Klassikproduktionen in Italien.

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