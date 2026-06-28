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Tiroler Humor

Schlagertherapie mit Tobias Moretti im Theater im Park

Schlagertherapie
© Lukas Beck
Besondere Gemütsmassage für das Seelenheil: Publikums-Liebling Tobias Moretti lädt am 29. Juni gemeinsam mit erfahrenen Therapeuten zur außergewöhnlichen Schlagertherapie ein.
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Die Wirkung ausgesuchter Schlager, die mit Tiefgang auf allerhöchstem musikalischem Niveau dargeboten werden, verspricht den Menschen echtes Seelenheil und jede Menge Ruhe für das Gemüt. Die erfahrenen Schlagertherapeuten hinter dem Projekt garantieren diesen Zustand. Für die Umsetzung ist es den Verantwortlichen nun gelungen, einen der besten bekannten Kapazunder dieser hochkomplexen Branche als Stargast zu gewinnen.

Humor aus Tirol

Tobias Moretti
Tobias Moretti © APA/BARBARA GINDL

Tobias Moretti wird dieser ganz besonderen Gemütsmassage mit seinem allseits geschätzten Tiroler Humor und seiner unfassbaren Erfahrung zur Seite stehen. Durch seine Mitwirkung soll der musikalischen Darbietung zu einer bis dato völlig unerhörten Wirkung verholfen werden. Live zu erleben am Montag im Theater im Park.

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