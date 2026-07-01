Zerkarien im Badesee: Hautausschläge bei Badegästen

Ein Sprung ins kühle Nass endet für manche Gäste des Badesees Greifenburg derzeit schmerzhaft: Mehrere Besucher berichten von juckender Badedermatitis nach dem Schwimmen im Kärntner See.

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Die derzeit anhaltende Hitze lockt viele Menschen in das kühle Nass der heimischen Seen. Doch bei einigen Badegästen am Badesee Greifenburg trübt ein unangenehmer Hautausschlag die Abkühlung. Kleine rote Punkte und ein starker Juckreiz sind die typischen Symptome der sogenannten Badedermatitis, mit der derzeit mehrere Gäste zu kämpfen haben.

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Ursache sind kleine Larven

Hinter dem Phänomen stecken Zerkarien, Larven von Saugwürmern der Gattung Trichobilharzia. Diese befallen normalerweise Wasservögel, -tiere und -schnecken. Wie das Bundesministerium informiert, können sich die Larven in warmen Gewässern irrtümlich in die menschliche Haut einbohren. Da der Mensch jedoch einen Fehlwirt darstellt, können die Erreger nicht tiefer in den Körper vordringen und sterben dort ab. Ein Befall wird daher als ungefährlich angesehen, auch wenn der Juckreiz sehr unangenehm sein kann.

Info-Broschüre über Badedermatitis (Zerkariendermatitis) © Kärntner Instituts für Seenforsc

Qualität bleibt weiterhin vorbildlich

Trotz der Vorfälle gibt die Gemeinde Entwarnung. "Die Wasserqualität unseres Badesees ist wird durch das Amt der Ktn. Landesregierung regelmäßig geprüft und die Werte sind allesamt vorbildlich!", heißt es in einem Facebook-Post der Gemeinde. Das Auftreten von Zerkarien habe keinerlei Auswirkungen auf die Qualität des Wassers. Da es sich um eine Naturbadeanlage handelt, habe die Gemeinde auf das Ansiedeln von Wasservögeln keinen Einfluss.

So schützen Sie sich

Um das Risiko einer Badedermatitis zu minimieren, gibt es einige einfache Verhaltensregeln. Besucher sollten auf das Füttern von Enten verzichten, da diese dadurch in Badebereiche gelockt werden. Zudem wird empfohlen wasserfeste Sonnenschutzmittel zu verwenden. Nach dem Baden sollte man sich gleich abduschen und kräftig abtrocknen, um nicht vollständig eingedrungene Zerkarien zu entfernen. Nasse Badebekleidung sollte wenn möglich gewechselt werden. Sollte es dennoch zu Symptomen kommen, helfen kühlende Lotionen oder Gele; bei Sekundärinfektionen wird ein Arztbesuch empfohlen.