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Einsatz-Horror

Blitz trifft Stromleitung - Feuerwehrmänner verletzt

Feuerwehr
© Getty
Die beiden Einsatzkräfte wurden ins LKH Wolfsberg gebracht.
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Zwei Feuerwehrleute haben am Samstag bei der Bekämpfung eines Brandes im Gemeindegebiet von Wolfsberg im Lavanttal einen durch einen Blitz verursachten Stromschlag erlitten. Der Blitz traf eine beschädigte Stromleitung, in deren Nähe sich die Feuerwehrleute aufhielten. Die beiden Männer wurden mit Verletzungen ins Spital gebracht, informierte die Polizei.

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Die Feuerwehr war kurz nach Mittag gerufen worden, nachdem ein Baum auf einen Stromträgermast gestürzt war. Daraufhin riss die Stromleitung ab, fiel zu Boden und setzte sowohl den Mast als auch rund 200 Quadratmeter Grünfläche in Brand. Während die Freiwilligen Feuerwehren St. Margarethen und St. Michael mit 25 Einsatzkräften den Brand löschten, zog ein Gewitter auf. Dabei schlug der Blitz in die beschädigte Leitung ein.

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