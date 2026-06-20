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Sprichwort

Bauernregel: "Macht der Juli uns heiß, bringt der Winter..."

Frau im Sommerkleid sitzt an einem Stadtsee, genießt Sonne und taucht die Füße ins Wasser.
© Getty Images
Wenn die Sommerhitze hierzulande ihren Höhepunkt erreicht, lohnt sich ein Blick auf eine alte Bauernregel. Die berüchtigten Hundstage könnten uns nämlich schon jetzt verraten, wie der Winter wird.
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Ein bekanntes Sprichwort versucht schon im Sommer, das Wetter für die kalte Jahreszeit vorherzusagen. Die alte Bauernregel lautet: "Macht der Juli uns heiß, bringt der Winter viel Eis". Weil konkrete Prognosen für den Sommer 2026 in einigen Regionen eine besondere Hitze ankündigen, müsste uns laut dieser Logik ein extrem kalter Winter bevorstehen.

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Sterne prägen die Hundstage

Die besagte Regel bezieht sich direkt auf die Hundstage. Diese Periode erstreckt sich jedes Jahr über den Zeitraum von Donnerstag, 23. Juli, bis Sonntag, 23. August. Laut dem Wetterlexikon von WetterOnline steht die Sonne in dieser Phase in der Nähe des Sterns Sirius. Dieser ist der Hauptstern im Sternbild "Großer Hund" und wird deshalb auch als "Hundsstern" bezeichnet. Sein Aufgang markiert traditionell den Beginn dieser sommerlichen Zeitspanne.

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© Getty Images/iStockphoto

Widersprüche bei den Bauernregeln

Inzwischen sind viele dieser alten Bauernregeln zum Wetter allerdings wissenschaftlich entkräftet worden. Manche von ihnen widersprechen sich sogar direkt. Während eine Bauernregel für dieses Jahr einen heißen Sommer vorhersagt, sieht eine andere Regel denselben Sommer sprichwörtlich ins Wasser fallen.

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