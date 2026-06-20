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Hagel kommt

Gewitter-Alarm: Warnstufe ROT im Osten Österreichs

Bahnhof und Schienen bei starkem Unwetter und eingeschränkter Sicht durch Regen.
© x
Nach der großen Hitze gilt für weite Teile Österreichs eine rote Unwetterwarnung. Heftige Gewitter bringen extreme Regenmengen und zentimeterhohen Hagel.
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Die enorme Hitze entlädt sich am Samstag im Osten Österreichs in schweren Unwettern. Von Kärnten bis an die Wiener Stadtgrenze hat die Unwetterzentrale UWZ die Warnstufe Rot ausgerufen. Besonders große Regenmengen in kurzer Zeit, Hagel und Sturmböen sorgen lokal für erhebliche Gefahr. Im Rax-Schneeberg-Gebiet färbte der Hagel den Talboden komplett weiß. "In Puchberg sind 82 mm [Regen] in nur einer Stunde gefallen", meldet die UWZ.

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Wetterwarnkarte von Österreich mit Regionen in Grün, Gelb, Orange und Rot markiert.
© uwz

Gefahr von großen Sturzfluten

Auch Experte Peter Hinteregger von Kachelmannwetter warnt vor den aktuellen Entwicklungen: "Viele Schwergewitter/Unwetter über dem Osten Österreichs. Sie verlagern sich kaum, es gibt Hagel und große Überflutungen." Vor allem im südlichen Niederösterreich sowie im Waldviertel rund um den Bezirk Krems drohen gefährliche Situationen durch Sturzfluten.

Neue Gewitter am Sonntag

Am Sonntag bilden sich nach einem meist trockenen und sonnigen Start im östlichen Berg- und Hügelland erneut Schauer und Gewitter. Diese breiten sich laut Prognose von www.ubimet.at im Tagesverlauf auch im südlichen und östlichen Flachland aus. Lokale Unwetter mit Hagel und großen Regenmengen sind wieder zu erwarten, während ganz im Westen nur einzelne Hitzegewitter niedergehen.

Wetteraussichten für die Woche

Der Montag startet meist trocken und sonnig, bevor sich ab Mittag im Berg- und Hügelland wieder ein paar Schauer und Gewitter bilden, die nachmittags das Flachland erreichen können. Am Dienstag scheint verbreitet die Sonne. Lediglich von der Tauernregion über die Obersteiermark bis ins Most- und Waldviertel halten sich Wolken, wo nachmittags erneut heftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen einzuplanen sind.

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