TV
E-Paper
Sport

Brünn

Bagnaia gewinnt MotoGP-Sprint

© EPA
Francesco Bagnaia hat den MotoGP-Sprint in Brünn gewonnen.
OE24 auf Google bevorzugen

Der italienische Ducati-Pilot setzte sich am Samstag im kurzen Rennen in Tschechien knapp vor dem japanischen Pole-Setter Ai Ogura (Aprilia) und dem spanischen Ducati-Star Marc Marquez durch. WM-Spitzenreiter Marco Bezzecchi (Aprilia) stürzte genauso wie KTM-Hoffnungsträger Pedro Acosta. Im WM-Kampf rückte das Feld damit vor dem Grand Prix am Sonntag (14.00 Uhr/live ServusTV, Sky) wieder etwas mehr zusammen.

Auch interessant

16-Jähriger nach Messerstich in Lebensgefahr

Wasser aus! Anrainer müssen bei Rapid duschen

Neues Mederceds-Modell am ersten Tag ausverkauft

Bezzecchi führt nun 15 Punkte vor seinem Aprilia-Kollegen Jorge Martin, der Fünfter wurde. Bagnaia hat als WM-Siebenter einen Rückstand von 69 Zählern. Im Qualifying hatte Ogura mit seiner ersten Poleposition in der MotoGP inklusive Rundenrekord überzeugt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Alarm bei Mercedes: Pannen-Serie geht weiter

Bagnaia gewinnt MotoGP-Sprint

Kim klingelt! Liebesanruf bei Hamilton

"Scheißrennen" - Toto Wolff tobt nach Ausfall

Toyota-Triumph in Le Mans, Habsburg Sechster

Schumacher enthüllt Details zum Verstappen-Poker

DAS gab's in der F1 zuletzt vor 58 Jahren

Verstappen attackiert Schumacher

Red-Bull-Knall um Max Verstappen (28)

"Forza Ferrari!" Emotionale Hamilton-Botschaft