Wasser aus! Anrainer müssen bei Rapid duschen

Für Bewohner der 14. und 16. Wiener Gemeindebezirks ist Geduld angesagt. In den kommenden Tagen wird die Fernwärme-Leitung am Flötzersteig modernisiert, dabei kommt es zu Ausfällen von Warmwasser.

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Wiener Netze und Wien Energie führen im Juni umfangreiche Arbeiten am Wiener Fernwärmenetz im Westen der Stadt durch. Diese dienen der langfristen Aufrechterhaltung und Verbesserung der Versorgungssicherheit sowie dem weiteren Ausbau der Fernwärme, unter anderem auf dem Gelände der Klinik Ottakring. Bedauerlicherweise kommt es für einige Bewohner*innen dadurch zu Einschränkungen. In einzelnen Straßenzügen des 14. und 16. Bezirks kommt es von 25. Juni 06:00 Uhr, bis 29. Juni 09:00 Uhr zu einer Unterbrechung der Versorgung mit Heizung und Warmwasser. Betroffen sind etwa 140 Hausanschlüsse. Die Versorgung von Einrichtungen der kritischen Infrastruktur ist sichergestellt.

"Mit den umfassenden Modernisierungsarbeiten am Fernwärmenetz stärken Wiener Netze und Wien Energie die Versorgungssicherheit im Westen Wiens. Uns ist bewusst, dass die Versorgungsunterbrechung für die betroffenen Bewohner*innen eine Belastung darstellt. Leider sind die Arbeiten zwingend notwendig, um auch in Zukunft eine sichere Fernwärmeversorgung in den betroffenen Grätzeln gewährleisten zu können. Auch wenn unsere Ersatzangebote während der Wartungsarbeiten keinen vollwertigen Ersatz für die Warmwasserversorgung sein können, versuchen wir, bestmöglich für die Menschen vor Ort da zu sein", erklärt Sascha Zabransky, Geschäftsführer von Wien Energie.

Der Großteil der von der Lieferunterbrechung betroffenen Häuser befindet sich im 14. Bezirk. Im 16. Bezirk betrifft die Wartung Objekte zwischen Flötzersteig und Steinbruchstraße beziehungsweise Josef-Weinheber-Platz. Wien Energie hat die betroffenen Kund*innen, Hausverwaltungen und Haushalte im Vorfeld über die Versorgungsunterbrechung mittels Aushang in den Häusern informiert. Dabei wurden auch Servicenummern, Kontaktstellen und Notfallhotlines bekannt gegeben, an die sich Bewohner*innen bei Fragen wenden können.

Duschen bei Rapid

Für die betroffenen Anrainer*innen gibt es Ersatz-Duschmöglichkeiten. Diese können kostenlos und ohne Anmeldung benutzt werden. Die mobilen Duschcontainer befinden sich bei der Müllverbrennungsanlage Flötzersteig (1160), Matznerpark (1140), dem Gustav-Klimt-Park (1140) und im Bereich Zwinzgasse (1160), darüber hinaus können die Duschen bei den Sportvereinen SK Slovan HAC (1140), SK Rapid Wien (1140), FV Austria XIII (1140) und dem SC Red Star Penzing (1160) genutzt werden.

Für Menschen mit Behinderungen und ältere Menschen mit erhöhten Pflegebedürfnissen organisiert Wien Energie Zugang zu barrierefreien Duschen und einen Fahrtendienst in Zusammenarbeit mit den Wiener Lokalbahnen Verkehrsdiensten.

Außerdem werden von Wien Energie in den betroffenen Gebieten Wertkarten für den Eintritt in die Wiener Bäder verteilt. Diese können von Donnerstag, 25. bis Dienstag, 30. Juni in allen Hallen-, Brause-, und Freibädern der Stadt Wien eingelöst werden.