Kurzurlaub statt Fernreise: Wien wird zur Genussdestination

Statt Kofferpacken heißt es in Wien: Genuss, Kulinarik und Sommerfeeling direkt vor der Haustür genießen. 65 Restaurants verwandeln Wien in eine kulinarische Sommerdestination.

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3 Stunden statt 2 Wochen. Wer Urlaubsfeeling haben möchte, muss ab jetzt nicht mehr gleich eine Fernreise planen oder zwei Wochen Urlaub einreichen. Die Neue Wiener Sommerfrische zeigt, dass Erholung auch direkt vor der eigenen Haustür stattfinden kann.

Mit der Präsentation der "Neuen Wiener Sommerfrische" im Vestibül beim Burgtheater fiel am Mittwochabend der Startschuss für eine Initiative, die den Wiener Sommer neu denken möchte. Gemeinsam mit zahlreichen geladenen Gästen, darunter Journalistinnen und Journalisten, Bloggerinnen und Blogger sowie Vertreterinnen und Vertreter der Gastronomie, wurde ein neues Lebensgefühl vorgestellt: den Sommer dort zu verbringen, wo andere Urlaub machen – mitten in Wien.

Unter dem Motto "3 Stunden Urlaub statt 2 Wochen verreisen" setzen die Initiatoren auf kurze Auszeiten direkt vor der Haustür, mit Kulinarik, Genuss, Kultur und besonderen Orten in der Stadt.

Die Neue Wiener Sommerfrische steht für eine kurze Auszeit mitten in Wien. Sie lädt dazu ein, die Perspektive zu wechseln und vertraute Orte aus einem neuen Blickwinkel wahrzunehmen – ganz im Sinne der Nachhaltigkeit. Statt langer Anreise locken ein Abend am Wasser, ein Dinner auf einer Rooftop-Terrasse oder ein entspannter Abend im Schanigarten.

Kulinarischer Vorgeschmack auf die Neue Wiener Sommerfrische. © Thomas Lenger

Zwischen Geschmack und bewusster Entscheidung

Wien neu entdecken bedeutet aber auch, neue Genussformen kennenzulernen. Immer mehr Menschen verzichten bewusst auf Alkohol. Besonders die Gen Z scheint sich heute deutlich bewusster für oder gegen den Konsum alkoholischer Getränke zu entscheiden. Eine Entwicklung, die auch die Gastronomie vor neue Herausforderungen stellt, diese aber mit Bravour meistert.

Beim gestrigen Auftakt der Wiener Sommerfrische wurde bereits zur Begrüßung ein edler alkoholfreier Sekt serviert. Für Christian Domschitz vom Vestibül ein absolutes Highlight. "Das ist aktuell mein absoluter Favorit", verriet er mit einem Lächeln.

Besonders seine Frau sei stets auf der Suche nach neuen alkoholfreien Alternativen und werde immer häufiger fündig. Neben dem Geschmack spielt dabei vor allem ein Faktor eine entscheidende Rolle: der Zuckergehalt. Viele alkoholfreie Getränke gleichen den fehlenden Alkohol durch zusätzliche Süße aus. Doch genau hier setzen die neuen Kreationen an. Sie sollen leicht und erfrischend schmecken und dazu vor allem das gewisse Etwas haben. Und das gelingt erstaunlich gut.

Spritziger Genuss ganz ohne Alkohol – der Auftaktdrink des Abends. © Culinarius/APA-Fotoservice/Richa

Der alkoholfreie Sekt war vom Original kaum zu unterscheiden. Auf vielen Getränkekarten finden sich mittlerweile alkoholfreie Spirituosen, kreative Cocktails ohne Alkohol und jede Menge erfrischende Alternativen.

"Kein Verzicht, sondern eine bewusste Entscheidung", bringt es Romana Persico von der Litus Group auf den Punkt.

Urlaubsfeeling zum Fixpreis

Ein Abend ganz im Zeichen der Neuen Wiener Sommerfrische. Thomas Lenger (Genuss & Reisen), Marcel Ruhm (DiningRuhm) , Romana Persico (Litus Group), Franz Bernthaler (Culinarius Gruppe) & Christian Domschitz (Restaurant Vestibül) © Culinarius/APA-Fotoservice/Richa

Der erste große Höhepunkt der Neuen Wiener Sommerfrische sind die Sommergenusswochen von 6. bis 12. Juli 2026.

Mehr als 65 ausgewählte Restaurants und Gastronomiebetriebe präsentieren eigens kreierte Sommermenüs und laden Gäste dazu ein, die Vielfalt der Wiener Gastronomie zu entdecken.

Die Idee dahinter ist einfach: Kulinarik auf hohem Niveau soll für möglichst viele Menschen zugänglich werden. Mittagsmenüs gibt es bereits ab 19,90 Euro, Abendmenüs starten bei 39,50 Euro.

Ein Abend ganz im Zeichen der Neuen Wiener Sommerfrische. © Culinarius/APA-Fotoservice/Richa

Weniger Fernreise, mehr Wien

Im Rahmen einer Podiumsdiskussion sprachen Culinarius-Geschäftsführer Franz Bernthaler, Gastronom Christian Domschitz, 4-Hauben-Koch Toni Mörwald, Romana Persico sowie Marcel Ruhm über die Veränderungen im Reise- und Freizeitverhalten der Menschen und die Chancen, die sich daraus für die Wiener Gastronomie ergeben.

Dabei wurde deutlich: Fernreisen werden teurer, viele Menschen verreisen kürzer und bewusster. Gleichzeitig gewinnen kleine Auszeiten im Alltag immer mehr an Bedeutung. Statt nur auf den großen Jahresurlaub zu warten, suchen viele nach besonderen Erlebnissen direkt vor der eigenen Haustür.

Ein Abend ganz im Zeichen der Neuen Wiener Sommerfrische. © Richard TANZER

Genuss statt Fernreise - Mehr als 10.000 Gäste sprechen für sich

Genau daraus entstand die Idee der Neuen Wiener Sommerfrische. Die Sommergenusswochen bilden den ersten großen Höhepunkt dieser Bewegung und laden dazu ein, Wien mit allen Sinnen zu genießen.

Mit mehr als 10.000 Gästen bei den einzelnen Genusswochen-Formaten in den vergangenen Jahren zählen die Genusswochen mittlerweile zu den erfolgreichsten Kulinarik-Initiativen des Landes.

Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur das Essen selbst, sondern das Erlebnis. Denn Sommerfrische bedeutet heute nicht mehr zwingend eine Reise ans Meer oder aufs Land. Manchmal reichen ein guter Tisch, ein lauer Sommerabend und die richtigen Menschen.

Oder anders gesagt: drei Stunden Urlaub statt zwei Wochen verreisen. (Pia Rommel)

Reservierungen für die Sommergenusswochen sind bereits möglich. Alle teilnehmenden Restaurants und Menüs finden Interessierte unter: https://gastro.news/events/genusswoche/