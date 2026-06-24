Hitzewelle in Wien: Familienbäder wieder ab 10 Uhr geöffnet

Angesichts der derzeit extremen Hitzewelle mit Temperaturen von bis zu 40 Grad reagiert die Stadt Wien mit Anpassungen im Bäderbetrieb.

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Der Sommer in Wien hat es heuer wirklich in sich. Am Wochenende sollen die Temperaturen auf bis zu 40 Grad in die Höhe klettern. Damit erreicht die in ganz Europa derzeit spürbare Hitzewelle in Wien vorerst ihren Höhepunkt.

Aufgrund von Sparmaßnahmen wurden zu Beginn des Jahres die Eintrittspreise in Wiens Bädern im Durchschnitt um rund 6,37 Prozent erhöht. Zeitgleich reduzierte die Stadt auch die Öffnungszeiten, weil auch die Bäder ihren Teil zur Budgetsanierung leisten müssen. Im Mai und Juni hatten die Bäder nur von 13 bis 19 Uhr geöffnet, anstatt wie zuvor von 10 bis 19 Uhr. Doch damit ist jetzt erst einmal Schluss. Angesichts der enormen Hitze veranlasste Klima- und Bäderstadtrat Jürgen Czernohorszky die Öffnungszeiten der Familienbäder erneut auf 10 Uhr anzuheben.

Für ihn steht fest: "Wiens Bäder sind wichtige Hitzeschutz-Partnerinnen, und entsprechend wichtig ist es, dass sie allen Menschen offenstehen. Besonders Kinder sind bei großer Hitze gefährdet. Die Familienbäder bieten ihnen und der ganzen Familie Abkühlung im Wasser und Schatten", betont Czernohorszky.

Neue Öffnungszeiten ab Samstag

Die neuen alten Öffnungszeiten sollen bereits kommenden Samstag in Kraft treten und vorerst bis zum Beginn der Sommerferien am 3. Juli bestehen bleiben.

Familienbäder als Hitzeschutzorte

© APA/dpa/Stefan Puchner

Auch seitens der Schulen zeigt man sich über die vorgesehene längere Öffnung der Bäder dankbar. "Ich freue mich sehr, dass die Stadt Wien die für Kinder kostenlosen Familienbäder nun auch für Schulen vormittags öffnet. Diese werden in der nächsten Woche bei diesen heißen Temperaturen für die Schülerinnen und Schüler sowie ihre Lehrerinnen und Lehrer wichtige Hitzeschutzorte sein", sagt Karin Medits-Steiner, Personalvertretungsvorsitzende der Wiener Pflichtschulen.

Kühle Erfrischung finden die Wienerinnen und Wiener zusätzlich wie gewohnt auch in den 19 Freibädern von 8 bis 20 Uhr (an Werktagen ab 9 Uhr). (Pia Rommel)