Viraler Food-Trend "Sushi Push Pop” kommt zu HOFER

Nach Cronuts und täuschend echten Eis-Früchten sorgt jetzt der nächste virale Food-Trend für Aufsehen. Besonders Fans der japanischen Küche dürfen sich freuen: Das sogenannte "Sushi Push Pop" kommt nach Österreich und ist ab dem 26. Juni in den HOFER-Filialen erhältlich.

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Wer auf TikTok und Instagram unterwegs ist, kennt das Phänomen: Ein neuer Food-Trend taucht auf und plötzlich will ihn jeder probieren. Genau das passiert gerade mit dem sogenannten "Sushi Push Pop". Die Zeiten, in denen man für den schnellen Sushi-Genuss unterwegs umständlich mit Stäbchen hantieren musste, sind ab sofort vorbei.

Sushi wie ein Eis am Stiel

Sushi-Liebhaber:innen dürfen sich freuen: Bei HOFER finden sie verschiedenes Sushi im dauerhaften Angebot – und ab 26. Juni das trendige Sushi Pop Up. © HOFER

Das Prinzip funktioniert wie bei dem Eis aus unserer Kindheit: Man pusht das Sushi einfach Stück für Stück von unten nach oben. Keine klebrigen Finger, keine Patzereien. Einfach aufmachen, pushen und genießen! Der perfekte Snack fürs Büro, die Uni oder den Weg zum Badesee.

Ab 26. Juni bei HOFER

Wer den viralen Trend selbst testen will, muss nicht erst in teure Hipster-Lokale pilgern. Der Diskonter HOFER bringt das Sushi Pop Up ab Freitag, dem 26. Juni, direkt ins Kühlregal.

Für nur 3,99 Euro (153g/156g) können Sie sich den Snack in verschiedenen Sorten schnappen. Aber Achtung: Bei solchen Hypes heißt es meistens schnell sein.

Keine Röhre mehr ergattert? Keine Panik

© HOFER

Falls das Pop Up in Ihrer Filiale schon ausverkauft war oder Sie Ihr Sushi lieber ganz klassisch genießen, hat HOFER im Dauer-Sortiment ohnehin noch einige Asse im Ärmel. Im Kühlregal warten täglich frische Köstlichkeiten:

Snack Time Onigiri (Chicken-Teriyaki, Lachs-Edamame oder Shitake, 100g) für den schnellen Hunger um nur 1,99 Euro.

(Chicken-Teriyaki, Lachs-Edamame oder Shitake, 100g) für den schnellen Hunger um nur 1,99 Euro. Wonnemeyer Sushi Maki Mix (Lachs, Avocado oder Gurke, 120g) für 1,99 Euro.

(Lachs, Avocado oder Gurke, 120g) für 1,99 Euro. Snack Time Sushi Box (Kuma, Ishikari oder Yodo, 200/210/220g) für den großen Hunger um 3,99 Euro.

Endlich ein Food-Trend, der nicht nur cool aussieht, sondern im Alltag auch wirklich praktisch ist.