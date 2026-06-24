Hype-Alarm
Viraler Food-Trend "Sushi Push Pop” kommt zu HOFER
Wer auf TikTok und Instagram unterwegs ist, kennt das Phänomen: Ein neuer Food-Trend taucht auf und plötzlich will ihn jeder probieren. Genau das passiert gerade mit dem sogenannten "Sushi Push Pop". Die Zeiten, in denen man für den schnellen Sushi-Genuss unterwegs umständlich mit Stäbchen hantieren musste, sind ab sofort vorbei.
Sushi wie ein Eis am Stiel
Das Prinzip funktioniert wie bei dem Eis aus unserer Kindheit: Man pusht das Sushi einfach Stück für Stück von unten nach oben. Keine klebrigen Finger, keine Patzereien. Einfach aufmachen, pushen und genießen! Der perfekte Snack fürs Büro, die Uni oder den Weg zum Badesee.
Ab 26. Juni bei HOFER
Wer den viralen Trend selbst testen will, muss nicht erst in teure Hipster-Lokale pilgern. Der Diskonter HOFER bringt das Sushi Pop Up ab Freitag, dem 26. Juni, direkt ins Kühlregal.
Für nur 3,99 Euro (153g/156g) können Sie sich den Snack in verschiedenen Sorten schnappen. Aber Achtung: Bei solchen Hypes heißt es meistens schnell sein.
Keine Röhre mehr ergattert? Keine Panik
Falls das Pop Up in Ihrer Filiale schon ausverkauft war oder Sie Ihr Sushi lieber ganz klassisch genießen, hat HOFER im Dauer-Sortiment ohnehin noch einige Asse im Ärmel. Im Kühlregal warten täglich frische Köstlichkeiten:
- Snack Time Onigiri (Chicken-Teriyaki, Lachs-Edamame oder Shitake, 100g) für den schnellen Hunger um nur 1,99 Euro.
- Wonnemeyer Sushi Maki Mix (Lachs, Avocado oder Gurke, 120g) für 1,99 Euro.
- Snack Time Sushi Box (Kuma, Ishikari oder Yodo, 200/210/220g) für den großen Hunger um 3,99 Euro.
Endlich ein Food-Trend, der nicht nur cool aussieht, sondern im Alltag auch wirklich praktisch ist.
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