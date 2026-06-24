Braucht es bald keine Kreditkarte mehr?

Die Girokarte alias die Bankomatkarte soll künftig deutlich mehr können als bisher.

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Neben dem Bezahlen im Geschäft sollen bald auch Hotelbuchungen, Mietwagen-Reservierungen oder Einkäufe in Apps möglich werden. Damit könnte die klassische Bankkarte in Bereiche vorstoßen, die bisher fest in der Hand der Kreditkarten waren.

App-Zahlungen ab 2027 geplant

Nach aktuellen Planungen sollen Kunden ihre Girocard ab Frühjahr 2027 auch als Zahlungsmittel in Apps hinterlegen können. Gespräche mit großen Handelsunternehmen laufen bereits.

Zudem ist eine Vertrauensliste für häufig genutzte Händler geplant. Dadurch müssten Zahlungen nicht jedes Mal erneut bestätigt werden.

Hotels und Mietwagen im Visier

© Getty Images

Bereits Anfang 2027 soll die Girocard auch bei Hotelbuchungen und Mietwagen-Reservierungen eingesetzt werden können. Möglich machen soll das eine sogenannte Vorautorisierung, bei der ein Betrag als Sicherheit reserviert wird, ohne direkt vom Konto abgebucht zu werden. Dieses Verfahren wird bislang vor allem bei Kreditkarten genutzt.

Auch Alterskontrollen sollen kommen

Die elektronische Altersprüfung über die Girocard wird bereits an Zigarettenautomaten verwendet. Künftig könnte sie auch beim Kauf von Alkohol an Selbstbedienungskassen oder Verkaufsautomaten zum Einsatz kommen.

Kreditkarte bald überflüssig?

Mit den neuen Funktionen könnte die Girocard für viele Kunden deutlich attraktiver werden. Die klassische Kreditkarte dürfte zwar nicht komplett verschwinden – ihr Vorsprung bei Reisen und Online-Zahlungen könnte aber deutlich kleiner werden.