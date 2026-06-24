Tampons und Kondome wurden tatsächlich billiger

Seit Anfang 2026 fällt in Österreich auf Tampons, Binden, Slipeinlagen und Kondome keine Umsatzsteuer mehr an. Eine erste Analyse zeigt nun offiziell, wie viel Geld wirklich gespart wird.

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Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) kommt in ihrer Analyse zu einem klaren Ergebnis: Die Steuerbefreiung wurde insgesamt vollständig an die Konsumentinnen und Konsumenten weitergegeben.

Untersucht wurde der Zeitraum vom Herbst 2025 bis März 2026 sowie die Wochen rund um die Einführung der Maßnahme zum Jahreswechsel.

Anfangs gab es Probleme

Direkt nach der Umstellung wurden zunächst nur rund 73 Prozent der Steuerersparnis weitergegeben. Laut BWB lag das jedoch vor allem an technischen und organisatorischen Problemen bei der Umstellung der Kassensysteme. Die betroffenen Unternehmen hätten die Fehler innerhalb weniger Tage korrigiert.

Rabattaktionen wurden seltener

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Die Behörde stellte allerdings fest, dass einige Händler nach der Steuerbefreiung Rabattaktionen reduzierten oder seltener anboten.

Dadurch fiel der Preisvorteil bei manchen Produkten – insbesondere bei Slipeinlagen und Kondomen – teilweise geringer aus als erwartet.

Wichtiges Signal für Lebensmittel-Steuersenkung

Die Analyse kommt wenige Tage vor der geplanten Senkung der Umsatzsteuer auf zahlreiche Grundnahrungsmittel. Ab Juli sollen unter anderem Eier, Milch, Mehl und Äpfel günstiger werden. Der Handel kündigte bereits an, die Steuerersparnis vollständig an die Kunden weiterzugeben.