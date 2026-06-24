Einbrecher-Trio von mutigen Zeugen gestoppt

Ein Syrer (14) und zwei Frauen wurden festgenommen.

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Drei mutmaßliche Einbrecher haben in der Nacht auf Donnerstag beim Keplerplatz in Wien-Favoriten ein geparktes Auto aufgebrochen. Weit kamen die Verdächtigen jedoch nicht: Mehrere couragierte Zeugen stellten sich ihnen in den Weg und hielten sie bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Laut ersten Ermittlungen sollen die Verdächtigen die Seitenscheibe eines abgestellten Pkw mit einem Nothammer eingeschlagen haben. Aufmerksame Zeugen beobachteten den Vorfall und reagierten sofort.

Tatwerkzeug und Beute sichergestellt

Während der Flucht soll ein 14-jähriger Verdächtiger, ein Syrer, den verwendeten Nothammer in einen Mistkübel geworfen haben. Das mutmaßliche Diebesgut, eine Steckdosenleiste, wurde auf einer Grünfläche zurückgelassen. Die Polizei konnte sowohl das Tatwerkzeug als auch die Beute wenig später sicherstellen.

Drei Festnahmen in Favoriten

Die Beamten nahmen den 14-Jährigen sowie zwei Frauen, eine Kosovarin und eine Österreicherin im Alter von 20 und 25 Jahren, vorläufig fest. Laut Polizei sind die drei Verdächtigen bereits mehrfach polizeilich aufgefallen. Gegen sie wurde Anzeige wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls erstattet. Die weiteren Ermittlungen laufen.