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Wien-Mariahilf

Arbeiter stürzte von Dach 25 Meter in die Tiefe

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Der 21-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde ins Spital geflogen.
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Wien. Der furchtbare Arbeitsunfall ereignete sich Dienstagfrüh im 6. Wiener Gemeindebezirk. Gegen 9 Uhr wollte ein 21-jähriger Wiener einen Blitzableiter am Dach im 6. Stock eines Wohnhauses auf der Linken Wienzeile installieren.

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Opfer reanimiert

Aus derzeit ungeklärter Ursache stürzte der Arbeiter dabei rund 25 Meter vom Dach des Hauses in die Tiefe. Während Passanten auf der anderen Straßenseite den Unfall beobachteten und sofort den Notruf wählten, bekamen die Kollegen des Opfers den Sturz nicht mit. Feuerwehr, Rettung und Polizei rückten sofort aus. Der 21-Jährige konnte von den Einsatzkräften reanimiert  werden und wurde anschließend mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Dort kämpfen Ärzte derzeit um das Leben des jungen Arbeiters. "Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sind im Gange. Das Arbeitsinspektorat Wien ist über den Unfall in Kenntnis", so die Wiener Polizei in einer Aussendung.

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