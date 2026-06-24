Mann von U4 erfasst: tot

Ein Wiener überquerte die Gleise der U4 Richtung Hütteldorf, als er von einer einfahrenden U-Bahn erfasst wurde.

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Wien. Die furchtbaren Szenen ereigneten sich Mittwochfrüh gegen 7 Uhr bei der U-Bahn-Station Längenfeldgasse. Laut Zeugen überquerte ein Mann die Gleise der U4 Richtung Hütteldorf und wurde von einer einfahrenden U-Bahn erfasst.

Notbremsung eingeleitet

Der U-Bahn-Fahrer leitete sofort eine Notbremsung ein, jedoch konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Das Opfer wurde von der alarmierten Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt, verstarb aber noch an der Unfallstelle. Wieso genau er die Gleise queren wollte, steht nicht fest. Der U-Bahn-Fahrer wird vom Kriseninterventionsteam der Wiener Linien psychologisch betreut.

Die Wiener Linien sprachen den Angehörigen ihr Mitgefühl aus. Gleichzeitig wurde eindringlich appelliert, "nicht den Gleisbereich zu betreten sowie bei einem Vorfall sofort den Zugnotstopp sowie die Notsprechanlage in den Stationen bzw. in den Fahrzeugen zu betätigen", wie es in einer Aussendung hieß. "Denn im Zweifelsfall ist es ein Notfall."

Durch den Unfall kam es im Frühverkehr zu Einschränkungen entlang der Linie U4. Sie fuhr zwischenzeitlich nicht zwischen den Stationen Pilgrammgasse und Meidling Hauptstraße. Zudem konnten auch Züge der Linie U6 nicht in der Station Längenfeldgasse halten. Erst zwei Stunden nach dem Unglück konnte die U-Bahn-Station wieder regulär befahren werden.