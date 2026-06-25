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Süßer Nachwuchs

Nachwuchs-Sensation im Zoo Schönbrunn

Zwei junge Blaue Wiener Kaninchen teilen sich ein grünes Blatt im Tiergarten Schönbrunn.
© DANIEL ZUPANC
Große Freude im Tiergarten Schönbrunn: Am Tirolerhof gibt es zum ersten Mal Nachwuchs bei der seltenen Kaninchenrasse Blaue Wiener. Sechs kleine Jungtiere erkunden bereits neugierig die Anlage.
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Die kleinen Kaninchen mit dem dunkelblauen Fell sind der erste Nachwuchs dieser traditionsreichen, ursprünglich aus Wien stammenden Rasse im Zoo. Die sechs Jungtiere wurden im Tiergarten Schönbrunn geboren, nachdem die Rasse dort erst vergangenen November eingezogen war. Mittlerweile erkunden sie aufgeweckt ihre Umgebung, knabbern an Blättern sowie Ästen, fressen Obst und Gemüse und kuscheln sich zum Rasten eng an ihre Geschwister.

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Beitrag zum Rasse-Erhalt

Der Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck betont die Bedeutung dieser Geburt für den Artenschutz: "Am Tirolerhof halten wir gefährdete heimische Nutztierrassen und vermitteln gleichzeitig Wissen über ihre Geschichte und Bedeutung. Es freut uns sehr, dass es nun erstmals Nachwuchs bei den Blauen Wienern gibt. Diese und andere Zuchterfolge hier am Tirolerhof leisten einen wichtigen Beitrag zum Erhalt traditionsreicher österreichischer Rassen".

Ein graues Kaninchen steht aufrecht und knabbert an einem grünen Zweig mit Blättern.
Ein graues Kaninchen steht aufrecht und knabbert an einem grünen Zweig mit Blättern. © DANIEL ZUPANC

Altes Dach frisch gedeckt

Neben dem Zuchterfolg gibt es auch bauliche Neuigkeiten am über 300 Jahre alten Bauernhof, der als einzigartiges Kulturgut gilt. In den vergangenen Wochen wurde das Schindeldach überprüft und stellenweise neu gedeckt. Hering-Hagenbeck erklärt dazu: "Jede der mehr als 35.000 handgefertigten Lärchenschindeln wurde von erfahrenen Tiroler Dachdeckern mit spezialisiertem Fachwissen in die Hand genommen, teils gewendet, gedreht oder erneuert. Diese aufwendige Arbeit ist alle sechs bis acht Jahre notwendig, um die Schutzfunktion des Daches gegen Wind und Wetter und den besonderen Charakter des Tirolerhofs zu bewahren."

Besondere Aktion für Spender

Die ausgetauschten Lärchenschindeln werden nun für eine Spendenaktion genutzt. Ab einer Spende von 50 Euro erhalten Unterstützer eine originale Schindel mit dem Brandstempel des Zoos. Diese Erinnerungsstücke können ab August beim Eingang zum Tirolerhof abgeholt werden.

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