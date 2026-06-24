Rekordmonat
ESC-Mai bringt Wien Nächtigungsplus von 4 Prozent
Auch Wiens Tourismus gehört offenbar zu den Gewinnern des Eurovision Song Contests (ESC): Im Austragungsmonat Mai wurden in der Bundeshauptstadt 1,849 Mio. Nächtigungen registriert. Das ist ein Zuwachs von 4 Prozent im Vergleich zum Mai 2025, wie der Wien-Tourismus am Mittwoch mitteilte. Auch das bisherige Kalenderjahr zeigt ein Plus.
Die durchschnittliche Auslastung der Hotelzimmer betrug im abgelaufenen Monat rund 74 Prozent, jene der Betten 56,8 Prozent. Das entspricht in etwa den Vergleichswerten des Vorjahres. Gestiegen ist jedoch das Angebot: Insgesamt waren im Mai rund 85.200 Hotelbetten in Wien verfügbar. Das waren um etwa 3.500 mehr als vor einem Jahr.
Seit Jahresbeginn wurden in Wien insgesamt 7,4 Mio. Übernachtungen verzeichnet, das ist ebenfalls ein Anstieg um 4 Prozent. Die Beherbergungsbetriebe erwirtschafteten zwischen Jänner und April einen Nächtigungsumsatz von rund 352,1 Mio Euro, was einen Rückgang von 2 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres bedeutet. Umsatzzahlen für den Mai liegen noch nicht vor.
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