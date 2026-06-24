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Echsen-Alarm!

Tierisches WM-Orakel sieht Schwarz für Österreich

Ein Waran beißt in einen roten Ball, im Hintergrund zwei Nationalflaggen.
© Haus des Meeres
Während Österreich auf den nächsten Erfolg hofft, haben die tierischen Experten im Haus des Meeres bereits eine klare Vorhersage getroffen.
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Im Vorfeld des letzten österreichischen Gruppenspiels bei der Fußball-WM setzen die südamerikanischen Krokodiltejus des Wiener Haus des Meeres auf eine Niederlage der heimischen Nationalmannschaft. Das gab der Zoo in einer Aussendung am Mittwoch bekannt.

Zuletzt hatten bereits die Kattas und ein Decken-Toko ein Händchen für den Ausgang der bisherigen Partien bewiesen. Die Vorhersagen des tierischen WM-Orakels werden in den sozialen Medien des Haus des Meeres veröffentlicht.

Zwei Personen halten kleine Flaggen von Argentinien und Österreich in einem modernen Gebäude.
Manu und Jeff begleiten die tierischen WM-Orakel des Haus des Meeres für die Social Media-Känale. © Haus des Meeres
Ein Katta-Lemur sitzt aufmerksam auf einem Ast und blickt konzentriert nach vorne.
Voll auf die Aufgabe fokussiert, haben die Kattas den Sieg Österreichs über Jordanien korrekt vorhergesagt. © Haus des Meeres

Zum Auftakt landeten die Primaten bei Österreich gegen Jordanien mit ihrem Tipp einen Volltreffer. Auch der gefiederte Experte setzte beim Spiel gegen Argentinien auf den richtigen Sieger.

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