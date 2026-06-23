Aus Rache: Wiener (46) fackelt Auto ab

Ein 46-Jähriger drehte völlig durch und zündete nach einem Streit ein Fahrzeug an.

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Wien. Zu den brenzligen Szenen kam es am Montagabend im 21. Wiener Gemeindebezirk. Ein 46 Jahre alter Wiener war einen Tag zuvor mit einem Mann in Streit geraten und hatte ihn danach beobachtet, wie er zu seinem Auto - einem Hyundai i30 - ging.

Tags darauf - am Montag - gegen 19.50 Uhr hegte der 46-Jährige jedoch weiterhin Groll gegenüber dem Autofahrer und zündete dessen Fahrzeug, das am Rollerdamm beim Arbeiterstrandbad geparkt war, an.

Feuerteufel geständig

Der Hyundai i30 brannte lichterloh, als die Einsatzkräfte eintrafen. Die Wiener Berufsfeuerwehr konnte aber die Flammen rasch bekämpfen. Auch die Polizei rückte aus. "Vor Ort befanden sich zwei Zeuginnen, welche gegenüber den Beamten angaben, dass sie einen Mann dabei beobachtet haben, wie dieser an dem Fahrzeug hantierte. Kurz danach stand das Auto in Flammen", so die Wiener Polizei in einer Aussendung.

Der Verdächtige konnte noch im Nahbereich angehalten werden. Der Wiener zeigte sich umgehend geständig. Im Zuge einer Personendurchsuchung konnte bei dem Feuerteufel ein Brandbeschleuniger und Zündhölzer vorgefunden und sichergestellt werden. Der 46-Jährige wurde festgenommen und anschließend in eine Justizanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen laufen.