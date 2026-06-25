Ice-Cream und Family Fest bringt Sommerstimmung an den Hochstrahlbrunnen

Pünktlich vor dem Start der Sommerferien verwandelt sich der Bereich rund um den Wiener Hochstrahlbrunnen in eine bunte Genuss- und Familienzone für alle Generationen.

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Das Ice-Cream & Family Fest lädt ab Freitag am Wiener Schwarzenbergplatz zu entspannten Tagen im Herzen der Stadt ein. Die große Sommerzone läuft bis einschließlich Sonntag, 5. Juli, wo am Wochenende bereits ab 11:00 Uhr geöffnet ist. Rund um den berühmten Hochstrahlbrunnen entsteht damit kurz vor dem Ferienstart ein lebendiger Treffpunkt, der zehn Tage lang ein leichtes und familienfreundliches Programm bietet.

Action für die Kinder

Für Kinder und Familien stehen vor Ort ein Trampolin, ein Karussell und eine große Luftrutsche bereit. Dieses unkomplizierte Freizeitangebot soll den Start in die schulfreie Zeit perfekt begleiten und für Unterhaltung sorgen.

Ice-Cream und Family Fest © Roxy Ice

Jede Menge cooles Eis

Im absoluten Mittelpunkt des Events steht natürlich das Eis. Die Besucherinnen und Besucher können sich auf eine vielfältige Auswahl an verschiedenen Eissorten freuen. Mit dabei sind unter anderem bekannte Namen wie Schelato, Bortolotti, Roxy Eiscreme sowie Ben & Jerry’s.

Kulinarik und erfrischende Drinks

Ergänzt wird das kulinarische Angebot durch verschiedene Foodtrucks direkt auf dem Platz. Für passende Erfrischungen sorgt zudem die Strizzis & Schlawiener Streetbar. Diese ist mit einem "Vienna-based" Sortiment an alkoholfreien Drinks, Spritzern und weiteren sommerlichen Klassikern auf dem Fest vertreten.

Ice-Cream und Family Fest © Roxy Ice

Unter der Woche, von Montag bis Donnerstag, können Gäste das Angebot von 14:00 bis 22:00 Uhr nutzen. Das gesamte Areal bleibt dabei für alle Wienerinnen und Wiener frei zugänglich.