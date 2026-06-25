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Festspielhaus St. Pölten mit Erfolgslauf

Das Festspielhaus St. Pölten bei Nacht, beleuchtet in Blau und Gelb.
© Festspielhaus St. Pölten.
Beste Bilanz der Geschichte: Das Festspielhaus St. Pölten hat die Spielzeit 2025/26 mit Rekord-Kartenerlösen abgeschlossen.
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Rund 1,269 Millionen Euro – mehr als je zuvor. Der bisherige Höchstwert von 1,124 Millionen Euro aus der Vorsaison wurde damit klar geknackt. 37.210 Gäste kamen zu 67 Eigenveranstaltungen, die Auslastung lag bei starken 84,7 Prozent.

Motto Gemeinsinn

„Wir halten das Haus stabil auf Kurs", freut sich Geschäftsführer Thomas Gludovatz. Künstlerische Leiterin Bettina Masuch zieht ebenfalls Bilanz: Unter dem Motto „Gemeinsinn" habe man erlebt, wie Tanz und Musik Menschen verbinden können.

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Und das Beste kommt noch: 2026/27 feiert das Festspielhaus sein 30-jähriges Bestehen. Den Auftakt machen zwei Open-Air-Konzerte am 10. und 12. September auf dem Domplatz – bevor die Jubiläumssaison am 26. September mit dem Ballet BC aus Vancouver offiziell startet.

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