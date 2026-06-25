Heiliges Spiel in Horn: Public Viewing in Kirche

Tor oder Gebet? Beides! In Horn wird das WM-Spiel Österreich gegen Algerien am Sonntag kurzerhand in die Georgskirche verlegt.

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Anpfiff: 4.00 Uhr früh – auf Kirchenbänken, vor einer Leinwand, mit Gebet statt Bier. Pfarrer Clemens Hainzl lädt alle ein, „die Sport, Gemeinschaft und Glauben miteinander verbinden möchten." Gegessen und getrunken wird nicht – die Würde des Hauses muss gewahrt bleiben. Dafür darf man wohl trotzdem jubeln.

Kirche. Gott. Fußball!

Nach dem Abpfiff gibt's ein gemeinsames Frühstück – und wer noch nicht genug hat, bleibt gleich für den Sonntagsgottesdienst um 9.00 Uhr. Das Motto der Veranstaltung: „Kirche. Gott. Fußball!" Klingt schräg? Ist es auch – aber irgendwie auch wunderschön.

Auf Playlist: „Tage wie diese"

Und Horn ist nicht allein: Die Diözesansportgemeinschaft St. Pölten rüstet Pfarren bereits mit WM-Gottesdienst-Paketen aus – inklusive Fußball-Fürbitten, Bibel-Quiz und Kniebeugen als Aufwärmübung. Auf der Playlist: „You'll Never Walk Alone", „Tage wie diese" – und Herbert Grönemeyers WM-Klassiker „Zeit, dass sich was dreht."