Bewegungswettbewerb
28,6 Millionen Minuten: Rekord bei Firmenchallenge geknackt
Niederösterreichs Berufstätige haben bei der spusu NÖ-Firmenchallenge 2026 einen neuen Bestwert aufgestellt. Von 1. März bis 31. Mai beteiligten sich rund 860 Betriebe und über 12.000 Beschäftigte an dem Bewegungswettbewerb von SPORTLAND Niederösterreich in Kooperation mit spusu, Wirtschaftskammer Niederösterreich und Sodexo. Insgesamt wurden dabei beeindruckende 28,6 Millionen aktive Minuten beim Gehen, Laufen, Radfahren und weiteren Outdoor-Aktivitäten gesammelt.
Sportlandesrat und LH-Stellvertreter Udo Landbauer zeigte sich erfreut über die hohe Beteiligung: "Der beeindruckende Rekord von 28,6 Millionen aktiven Minuten zeigt, wie sportlich unser Niederösterreich ist und wie attraktiv unser digitaler Sport-Wettbewerb ist", so Landbauer. Die Challenge leiste einen wichtigen Beitrag dazu, Bewegung in den Arbeitsalltag zu integrieren, Gesundheit zu fördern und den Teamgeist in Unternehmen zu stärken.
Bühne frei für die Sieger der Firmenchallenge
Die feierliche Siegerehrung fand in der HYPO NÖ Lounge der NV Arena statt. Dort wurden die erfolgreichsten Unternehmen sowie die engagiertesten Lehrlinge ausgezeichnet. Letztere erhielten von der Wirtschaftskammer Niederösterreich Gutscheine für den heimischen Sportartikelhandel.
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Nächste Challenge startet im Juli
Auch der Blick nach vorne ist bereits gerichtet: Die spusu NÖ-Gemeindechallenge 2026 startet am 1. Juli. Bis 30. September sind dann wieder die niederösterreichischen Städte und Gemeinden gefragt, möglichst viele aktive Minuten zu sammeln. Die Teilnahme erfolgt über die "spusu Sport"-App oder die Website www.noechallenge.at.
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