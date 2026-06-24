Sommerabenteuer
Ferienprogramm zum Mitmachen und Entdecken
Im Weinviertler Museumsdorf Niedersulz wird der Sommer 2026 besonders lebendig: Mit einem bunten Ferienprogramm lädt das Freilichtmuseum Kinder und Familien dazu ein, das Dorfleben um 1900 spielerisch zu entdecken – von Handarbeit bis Rätselspaß.
Unter dem Motto "Kinderalltag anno dazumal" können Besucher am 5. Juli zwischen 10 und 17 Uhr selbst ausprobieren, wie hart der Alltag früher war: Butter stampfen, Wäsche waschen oder Erdäpfel reiben stehen ebenso am Programm wie ein Stempelpass mit kleiner Überraschung für fleißige Teilnehmer.
Vom Lehmbatzen zum eigenen Ziegel
Ein besonderes Highlight ist die Lehmbaustelle, die von 6. Juli bis 4. September immer montags, mittwochs, donnerstags und freitags geöffnet ist. Hier wird geknetet, gemischt und geformt, am Ende entsteht sogar ein eigener Lehmziegel zum Mitnehmen.
Auch kreatives Arbeiten kommt nicht zu kurz: Jeden Dienstag können Kinder und Erwachsene mit Naturmaterialien basteln. Ob Körbe flechten, Holzkluppen gestalten oder Filzen mit Schafwolle, das Programm wechselt wöchentlich und kostet einen kleinen Bastelbeitrag von 5 Euro.
Auch interessant
So spannend war Dorfleben früher wirklich
Für Familien gibt es außerdem spezielle Führungen: "Auf den Spuren von Zieglinde" führt an ausgewählten Terminen (19. Juli, 2. und 16. August) interaktiv durch das Museumsdorf inklusive Rätsel, Bauernhof, Kräutergarten und Dorfschule.
Das Museumsdorf Niedersulz bietet damit auch im Sommer 2026 ein abwechslungsreiches Erlebnisprogramm, das Geschichte greifbar und für Kinder spannend macht, ideal für einen Ausflug ins Weinviertel.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden