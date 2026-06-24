Ferienprogramm zum Mitmachen und Entdecken

Im Weinviertler Museumsdorf Niedersulz wird der Sommer zur Zeitreise: Ein vielfältiges Ferienprogramm lädt Kinder und Familien dazu ein, das Dorfleben um 1900 hautnah zu erleben.

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Im Weinviertler Museumsdorf Niedersulz wird der Sommer 2026 besonders lebendig: Mit einem bunten Ferienprogramm lädt das Freilichtmuseum Kinder und Familien dazu ein, das Dorfleben um 1900 spielerisch zu entdecken – von Handarbeit bis Rätselspaß.

Sommerferienprogramm im Weinviertler Museumsdorf Niedersulz © Roman Jandl

Unter dem Motto "Kinderalltag anno dazumal" können Besucher am 5. Juli zwischen 10 und 17 Uhr selbst ausprobieren, wie hart der Alltag früher war: Butter stampfen, Wäsche waschen oder Erdäpfel reiben stehen ebenso am Programm wie ein Stempelpass mit kleiner Überraschung für fleißige Teilnehmer.

Sommerferienprogramm im Weinviertler Museumsdorf Niedersulz © Roman Jandl

Vom Lehmbatzen zum eigenen Ziegel

Ein besonderes Highlight ist die Lehmbaustelle, die von 6. Juli bis 4. September immer montags, mittwochs, donnerstags und freitags geöffnet ist. Hier wird geknetet, gemischt und geformt, am Ende entsteht sogar ein eigener Lehmziegel zum Mitnehmen.

Sommerferienprogramm im Weinviertler Museumsdorf Niedersulz © Roman Jandl

Auch kreatives Arbeiten kommt nicht zu kurz: Jeden Dienstag können Kinder und Erwachsene mit Naturmaterialien basteln. Ob Körbe flechten, Holzkluppen gestalten oder Filzen mit Schafwolle, das Programm wechselt wöchentlich und kostet einen kleinen Bastelbeitrag von 5 Euro.

Sommerferien im Weinviertler Museumsdorf Niedersulz © Roman Jandl

So spannend war Dorfleben früher wirklich

Sommerferien im Weinviertler Museumsdorf Niedersulz © Roman Jandl

Für Familien gibt es außerdem spezielle Führungen: "Auf den Spuren von Zieglinde" führt an ausgewählten Terminen (19. Juli, 2. und 16. August) interaktiv durch das Museumsdorf inklusive Rätsel, Bauernhof, Kräutergarten und Dorfschule.

Das Museumsdorf Niedersulz bietet damit auch im Sommer 2026 ein abwechslungsreiches Erlebnisprogramm, das Geschichte greifbar und für Kinder spannend macht, ideal für einen Ausflug ins Weinviertel.