TV
E-Paper
Österreich

Sommerabenteuer

Ferienprogramm zum Mitmachen und Entdecken

Vier Mädchen laufen bei Sonnenschein einen Kiesweg im Museumsdorf entlang.
© Roman Jandl
Im Weinviertler Museumsdorf Niedersulz wird der Sommer zur Zeitreise: Ein vielfältiges Ferienprogramm lädt Kinder und Familien dazu ein, das Dorfleben um 1900 hautnah zu erleben.
OE24 auf Google bevorzugen

Im Weinviertler Museumsdorf Niedersulz wird der Sommer 2026 besonders lebendig: Mit einem bunten Ferienprogramm lädt das Freilichtmuseum Kinder und Familien dazu ein, das Dorfleben um 1900 spielerisch zu entdecken – von Handarbeit bis Rätselspaß.

Kinder sitzen im Klassenzimmer eines Museumsdorfs und arbeiten an Schiefertafeln.
Sommerferienprogramm im Weinviertler Museumsdorf Niedersulz © Roman Jandl

Unter dem Motto "Kinderalltag anno dazumal" können Besucher am 5. Juli zwischen 10 und 17 Uhr selbst ausprobieren, wie hart der Alltag früher war: Butter stampfen, Wäsche waschen oder Erdäpfel reiben stehen ebenso am Programm wie ein Stempelpass mit kleiner Überraschung für fleißige Teilnehmer.

Drei Kinder waschen Kleidung mit Waschbrettern im Freien im Museumsdorf Niedersulz.
Sommerferienprogramm im Weinviertler Museumsdorf Niedersulz © Roman Jandl

Vom Lehmbatzen zum eigenen Ziegel

Ein besonderes Highlight ist die Lehmbaustelle, die von 6. Juli bis 4. September immer montags, mittwochs, donnerstags und freitags geöffnet ist. Hier wird geknetet, gemischt und geformt, am Ende entsteht sogar ein eigener Lehmziegel zum Mitnehmen.

Kinder sitzen an einem Holztisch und rühren gemeinsam in einem weißen Becher.
Sommerferienprogramm im Weinviertler Museumsdorf Niedersulz © Roman Jandl

Auch kreatives Arbeiten kommt nicht zu kurz: Jeden Dienstag können Kinder und Erwachsene mit Naturmaterialien basteln. Ob Körbe flechten, Holzkluppen gestalten oder Filzen mit Schafwolle, das Programm wechselt wöchentlich und kostet einen kleinen Bastelbeitrag von 5 Euro.

Zwei Kinder bemalen Holzteile im Freien an einem Tisch mit Farben und Pinseln.
Sommerferien im Weinviertler Museumsdorf Niedersulz © Roman Jandl

Auch interessant

Milliarden-Angebot für Billig-Airline Easyjet

USA schickt junge Aktivisten für 450 Jahre ins Gefängnis

Hitze in Schule: "Politik muss endlich handeln"

So spannend war Dorfleben früher wirklich

Frau mit Kind betrachtet bunte Blumen im Garten eines Museumsdorfs bei sonnigem Wetter.
Sommerferien im Weinviertler Museumsdorf Niedersulz © Roman Jandl

Für Familien gibt es außerdem spezielle Führungen: "Auf den Spuren von Zieglinde" führt an ausgewählten Terminen (19. Juli, 2. und 16. August) interaktiv durch das Museumsdorf inklusive Rätsel, Bauernhof, Kräutergarten und Dorfschule.

Das Museumsdorf Niedersulz bietet damit auch im Sommer 2026 ein abwechslungsreiches Erlebnisprogramm, das Geschichte greifbar und für Kinder spannend macht, ideal für einen Ausflug ins Weinviertel.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Die Sterne sind das Limit

Wirtschaftshof-Lehrling gewinnt Jugendrede

Golf für gute Herzen: Löwenherz-Turnier sammelt für NÖ-Notfälle

Medizin-Meilenstein: UK St. Pölten setzt auf Zukunfts-CT

DEIX LEBT – weiter: im Karikaturmuseum

Neuer Kreisverkehr für Götzendorf

76-Jährige stirbt bei Badeunfall in See

Edle Hengste, große Emotionen und regionale Spitzenweine

Ferienprogramm zum Mitmachen und Entdecken

"kreativ in die Zukunft": DAS sind unsere Innovatoren