Die Sterne sind das Limit

Abheben für die Zukunft! Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hat gemeinsam mit Flughafen-Vorstand Günther Ofner die neue Space Factory im ESA Phi-Lab Austria am Flughafen Wien-Schwechat eröffnet.

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Niederösterreich wird somit zum internationalen Raumfahrt-Hotspot!

SCHON JETZT EIN ERFOLG! Seit der Eröffnung des ESA Phi-Lab Austria 2024 wurden neun Projekte unterstützt, über 50 neue Jobs geschaffen und 3,6 Millionen Euro investiert. Mehr als die Hälfte der jüngsten Bewerbungen kam aus anderen ESA-Staaten – das internationale Interesse ist riesig! Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) erklärt dazu: "Niederösterreich setzt den nächsten Meilenstein auf dem Weg zum international sichtbaren Zentrum für Raumfahrttechnologie!"

Besichtigung der neu eröffneten Space Factory. © NLK KHITTL

Aufbau eines international sichtbaren Space-Ökosystems rund um den Flughafen Wien

HIGH-TECH FÜR START-UPS! Die neue Space Factory bietet jungen Raumfahrt-Unternehmen 3D-Drucksysteme, Elektronik-Arbeitsplätze, Klimakammer und Reinraum. Mikl-Leitner: „Gute Ideen allein reichen nicht – aus ihnen müssen marktfähige Produkte werden!" Somit

DREI NEUE FIRMEN AN BORD! Confident Space Technology entwickelt Satelliten-Sensoren gegen kosmische Strahlung, Fontana GmbH baut innovative Erdbeobachtungs-Kameras, Tenics liefert Software zur Satelliten-Steuerung. Das Ziel ist klar: Der Space Hub Vienna Airport soll Weltklasse werden! Mikl-Leitner abschließend: "Der Space Hub am Vienna Airport soll zu einem international sichtbaren Innovationsstandort für Space-Tech-Unternehmen und Zentrum für Raumfahrttechnologie werden. Mit der heutigen Eröffnung der Space Factory setzen wir den nächsten Meilenstein."

Unternehmen stellten sich vor

Im Rahmen der Pressekonferenz stellten sich auch die drei neu am ESA Phi-Lab angesiedelten Unternehmen vor. Die Confident Space Technology GmbH, vertreten durch Geschäftsführer Christoph Tscherne, entwickelt Sensoren für Satelliten, die kosmische Strahlung in Echtzeit messen und so frühzeitig vor technischen Ausfällen warnen können. Patrick Kappl stellte die Fontana GmbH vor, die ein innovatives Kamerasystem entwickelt, das die Verfügbarkeit und Qualität von Erdbeobachtungsbildern verbessern soll. Tenics, vertreten durch Vice President Product & Growth Florian Reger, entwickelt Software für die Steuerung und Überwachung von Satelliten. Zwar nicht am Standort angesiedelt, aber ebenfalls neu im ESA Phi-Lab Austria vertreten, ist die GG Group (Gebauer & Griller Kabelwerke GmbH), die Kabel und Kabelsysteme für Automobil-, Industrie- und Raumfahrtanwendungen entwickelt, erklärte Projektmanager Joseph Riegler.