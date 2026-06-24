Hitzewelle? Egal! Sienna Miller schockiert im Pelzmantel bei 35 Grad

Ganz London schwitzt bei über 30 Grad im Schatten, doch Hollywood-Star Sienna Miller trotzt den Rekordtemperaturen auf ganz eigene (und schweißtreibende) Weise. Bei der hochkarätig besetzten "Serpentine Summer Party" stahl sie allen die Show, und das im wahrsten Sinne des Wortes dick eingepackt in Pelz!

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Am Dienstag (23. Juni) versammelte sich in den malerischen Kensington Gardens wieder einmal das Who-is-Who aus Film, Mode, Musik, Kunst und Philanthropie. Das Ziel: Die legendäre, jährliche Spendenveranstaltung der Serpentine Galleries. Doch während das Thermometer in der britischen Hauptstadt gnadenlos auf bis zu 34 Grad kletterte, schien eine Dame das völlig verpasst (oder eiskalt ignoriert) zu haben: Sienna Miller.

Der irre Sommer-Look von Sienna Miller

Die bekannte Schauspielerin erschien zu dem Kulturereignis des Jahres in einem eigentlich sommerlichen, seidenen Slip-Dress in eleganter Champagnerfarbe. Doch statt den Look leicht und luftig zu halten, warf sie sich einen massiven, grünlichen und pelzgefütterten Mantel über! Ein mutiges Fashion-Statement, das bei den umstehenden Gästen für Staunen und beim bloßen Zusehen sicher auch für den einen oder anderen Schweißausbruch sorgte.

© Mike Marsland/WireImage

Eines muss man Sienna Miller jedoch lassen: Auch wenn uns bei fast 34 Grad Hitze schon beim Gedanken an einen Pelzmantel der Schweiß auf der Stirn steht, die Schauspielerin posierte völlig gelassen, lächelte entspannt für die Fotografen und trug das Ganze mit absoluter Selbstverständlichkeit. Wer modisch auffallen will, muss eben manchmal auch ein bisschen leiden.

Heiße Konkurrenz

Den absoluten Kontrast zu Millers gewagtem "Sauna-Outfit" lieferten ihre prominenten Kolleginnen, die es verständlicherweise vorzogen, der Londoner Sommerhitze Tribut zu zollen. Salma Hayek bezauberte in einer hellen Traumrobe, während Model Rosie Huntington-Whiteley auf ein herrlich luftiges weißes Sommerkleid setzte, um der Hitze zu entkommen.

Serpentine Summer Party 1 / 5 © Mike Marsland/WireImage © Getty Images © WireImage

Auch andere Star-Gäste bewiesen an diesem Abend ein feines Gespür für das Tropenwetter: "Pitch Perfect"-Star Rebel Wilson strahlte in einem schwarzen Seidenhemd-Kleid von Louis Vuitton an der Seite ihrer Frau, der Fashion-Designerin Ramona Agruma, die perfekt zum Anlass ein weißes, florales Sommerkleid trug. "Saltburn"-Darsteller Richard E. Grant kam stilecht im sommerlich-weißen Anzug und Ellie Goulding zog in einem schwarzen Transparent-Look alle Blicke auf sich.