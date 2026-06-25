NÖ-SPÖ: Zonschits löst Weninger als Klubobmann ab

Landesrat Sven Hergovich krempelt die NÖ-SPÖ um. Nach der Bestellung von Schwechats Bürgermeisterin Karin Baier zur zweiten Landesgeschäftsführerin folgt der nächste Schritt: Hannes Weninger gibt den Klubobmann im Landtag ab. Sein Nachfolger: Rene Zonschits (41) aus Ollersdorf im Bezirk Gänserndorf.

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Der Wechsel kommt offiziell überraschend – soll intern aber längst geplant gewesen sein. Als Grund wird Weningers Alter genannt: Mit 65 tritt er kürzer und bleibt einfacher Abgeordneter. Doch ganz so simpel ist die Sache nicht. Weninger gilt als altgedienter Landespolitiker – und als schwieriger Verhandlungspartner für die ÖVP. In schwarzen Kreisen wird ihm mitunter vorgehalten, die Koalitionsgespräche 2023 mitbelastet zu haben.

Bringt sich die SPÖ in Stellung für etwaige Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP?

Rene Zonschits kommt. © Werner Jäger

Zonschits soll das Gegenteil sein. Er gilt als Brückenbauer – einer, der auch mit ÖVP und FPÖ reden kann. Im Marchfeld kämpfte er gemeinsam mit beiden Parteien für die Schnellstraße S8. Sein Aufstieg kann daher auch als Signal an die ÖVP gelesen werden – gerade jetzt, nachdem die Klubobleute Kurt Hackl und Reinhard Teufel SPÖ-Landesrätin Eva Prischl wegen des Vetos gegen Notarztstützpunkt-Schließungen öffentlich "abgewatscht" haben.

Politische Biografie

Geb.: 10. Februar 1986 in Hainburg

Politische Tätigkeiten:

Seit 23.03.2023: Abgeordneter zum Landtag von Niederösterreich. Seit 2020: Vizebürgermeister von Angern an der March. Seit 2010: Mitglied des Gemeinderats von Angern an der March.

Politische Funktionen:

Seit 26.06.2024: Vizepräsident des NÖ GVV. Seit 19.03.2022: Bezirksparteivorsitzender der SPÖ Gänserndorf

Handshake unter Parteikollegen. © SPÖ NÖ

Erste Reaktionen

VPNÖ-Klubobmann Kurt Hackl äußerte sich folgendermaßen: "Ich gratuliere René Zonschits zur Wahl und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. Hannes Wenninger wünsche ich für seine weitere Arbeit im NÖ Landtag alles Gute."