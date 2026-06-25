Umbau
NÖ-SPÖ: Zonschits löst Weninger als Klubobmann ab
Der Wechsel kommt offiziell überraschend – soll intern aber längst geplant gewesen sein. Als Grund wird Weningers Alter genannt: Mit 65 tritt er kürzer und bleibt einfacher Abgeordneter. Doch ganz so simpel ist die Sache nicht. Weninger gilt als altgedienter Landespolitiker – und als schwieriger Verhandlungspartner für die ÖVP. In schwarzen Kreisen wird ihm mitunter vorgehalten, die Koalitionsgespräche 2023 mitbelastet zu haben.
Bringt sich die SPÖ in Stellung für etwaige Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP?
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Zonschits soll das Gegenteil sein. Er gilt als Brückenbauer – einer, der auch mit ÖVP und FPÖ reden kann. Im Marchfeld kämpfte er gemeinsam mit beiden Parteien für die Schnellstraße S8. Sein Aufstieg kann daher auch als Signal an die ÖVP gelesen werden – gerade jetzt, nachdem die Klubobleute Kurt Hackl und Reinhard Teufel SPÖ-Landesrätin Eva Prischl wegen des Vetos gegen Notarztstützpunkt-Schließungen öffentlich "abgewatscht" haben.
Politische Biografie
Geb.: 10. Februar 1986 in Hainburg
Politische Tätigkeiten:
Seit 23.03.2023: Abgeordneter zum Landtag von Niederösterreich. Seit 2020: Vizebürgermeister von Angern an der March. Seit 2010: Mitglied des Gemeinderats von Angern an der March.
Politische Funktionen:
Seit 26.06.2024: Vizepräsident des NÖ GVV. Seit 19.03.2022: Bezirksparteivorsitzender der SPÖ Gänserndorf
Erste Reaktionen
VPNÖ-Klubobmann Kurt Hackl äußerte sich folgendermaßen: "Ich gratuliere René Zonschits zur Wahl und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. Hannes Wenninger wünsche ich für seine weitere Arbeit im NÖ Landtag alles Gute."
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