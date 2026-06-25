Mordanklage
Influencerin (23) droht in Dubai Hinrichtung
Die 23-jährige Britin Brooke G., die als TikTokerin aktiv ist, wird beschuldigt, einen 26-jährigen Landsmann in dessen Luxuswohnung in Dubai mit einem Küchenmesser getötet zu haben, berichtet "Daily Mail". Nach Angaben einer Menschenrechtsorganisation wurde die junge Frau, die früher als Verkäuferin arbeitete, nun offiziell wegen Mordes angeklagt. Ihr droht im schlimmsten Fall die Todesstrafe durch ein Erschießungskommando. Die Festnahme erfolgte direkt am Flughafen von Dubai, als sie versuchte, zurück nach Großbritannien zu fliegen.
Auch interessant
Blutige Tat aus Notwehr
Die Organisation "Detained in Dubai" kämpft für die Freilassung der Britin und hebt hervor, dass der Tat ein schwerer Angriff vorausgegangen sei und sie in Notwehr gehandelt habe. Die Angeklagte gibt an, sich in absoluter Todesangst verteidigt zu haben, nachdem sie von dem Mann ins Gesicht geschlagen und attackiert worden war. Der 26-jähriger Brite hatte die Frau zuvor über Facebook kennengelernt. Laut ihrer Familie lockte er sie mit Versprechungen von Luxus und Fotoshootings an, entpuppte sich dann jedoch als kontrollierend und gewalttätig. Er soll ihr den Reisepass weggenommen haben.
Vorwürfe gegen die Behörden
Nach der Tat in der Wohnung holte sich die Frau ihren Pass zurück und wollte fliehen. Derzeit wird sie in der Polizeistation Bur Dubai festgehalten. Ihre Familie erhebt schwere Vorwürfe gegen die örtlichen Behörden. Die junge Influencerin soll gezwungen worden sein, sich vor männlichen Polizisten nackt auszuziehen. Zudem wurden ihr rechtlicher Beistand verwehrt und die Ermittlungen aufgrund von Sprachbarrieren erschwert. Menschenrechtler fordern nun eine genaue Untersuchung der Kommunikationsgeräte des 26-jährigen Mannes, da vermutet wird, dass bereits mehrere Frauen auf diese Weise in die Falle gelockt wurden.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden