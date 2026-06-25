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Bis Kolumbien spürbar

Heftiges Erdbeben erschüttert Venezuela

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Rettungskräfte und Polizisten durchsuchen Trümmer eines eingestürzten Gebäudes nach Erdbeben.
© APA/AFP/MANAURE QUINTERO
In Venezuela ist am Mittwoch (Ortszeit) ein Erdbeben mit der Stärke 7,1 registriert worden, wie der Geologische Dienst der USA (USGS) erklärte.
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Das Epizentrum lag in der Nähe von Montalbán westlich von Caracas in einer Tiefe von 13 Kilometern. Augenzeugen berichteten von Erschütterungen in der Hauptstadt, Menschen verließen fluchtartig ihre Häuser. Eine für Puerto Rico und die Amerikanischen und Britischen Jungferninseln ausgegebene Tsunami-Warnung wurde wieder aufgehoben.

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Laut Videos von Augenzeugen waren Feuerwehren in den Straßen von Caracas im Einsatz, die Fassaden einiger Gebäude wurden schwer beschädigt. "Mehrere Wände in meinem Gebäude sind aufgebrochen oder haben Risse bekommen", sagte eine Augenzeugin in Valencia, westlich von Caracas. "Sobald es zu wackeln aufgehört hat, haben mein Mann und ich das Haus verlassen." Die Erschütterungen des Bebens waren auch in Kolumbien zu spüren.

Rescue workers evacuate an injured person from a collapsed building following an earthquake in Caracas on June 24, 2026. A magnitude 7.1 earthquake struck Venezuela on Wednesday, the United States Geological Survey (USGS) reported, triggering panic in Caracas, according to AFP journalists. The tremor, which was followed by several aftershocks, was also felt in Colombia. (Photo by Manaure Quintero / AFP)
© APA/AFP/MANAURE QUINTERO
A collapsed building is seen following an earthquake in Caracas on June 24, 2026. A magnitude 7.1 earthquake struck Venezuela on Wednesday, the United States Geological Survey (USGS) reported, triggering panic in Caracas, according to AFP journalists. The tremor, which was followed by several aftershocks, was also felt in Colombia. (Photo by Juan BARRETO / AFP)
© APA/AFP/JUAN BARRETO
View of a collapsed building following an earthquake in Caracas on June 24, 2026. A magnitude 7.1 earthquake struck Venezuela on Wednesday, the United States Geological Survey (USGS) reported, triggering panic in Caracas, according to AFP journalists. The tremor, which was followed by several aftershocks, was also felt in Colombia. (Photo by Leticia PINEDA / AFP)
© APA/AFP/LETICIA PINEDA

An der Ostküste der japanischen Insel Honshu wurde in der Region Tohoku ein Erdbeben der Stärke 6,9 ​​gemessen. Es lag in einer Tiefe von etwa 50 km, laut der japanischen Wetterbehörde wurde keine Tsunami-Warnung ausgerufen. Die East Japan Railway teilte mit, dass einige Züge, darunter der Tohoku-Shinkansen, vorübergehend eingestellt wurden.

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