Großer Asteroid fliegt nahe an der Erde vorbei

Ein riesiger Asteroid zieht ungewöhnlich nah an unserer Erde vorbei. Astronomiefans können den seltenen Himmelskörper unter guten Bedingungen sogar selbst am Nachthimmel beobachten.

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Am Samstag zieht ein mehrere hundert Meter großer Asteroid an der Erde vorbei. Die größte Annäherung wird laut der European Space Agency (ESA) am Samstag um 13.14 Uhr mitteleuropäischer Zeit erwartet. Zu diesem Zeitpunkt beträgt der Abstand rund 2,56 Millionen Kilometer, was dem 6,66-Fachen der Distanz zwischen Erde und Mond entspricht. Ein Einschlag ist laut Experten völlig ausgeschlossen. In der Nacht lässt sich das Himmelsobjekt bei klarem Himmel mit kleinen Teleskopen oder starken Ferngläsern beobachten, wenngleich eine helle Mondphase die Sicht stören könnte.

Seltene Beobachtung des Asteroiden

Juan Luis Cano vom Planetary-Defence-Büro der ESA betont die Seltenheit des Ereignisses, da ein Vorbeiflug eines Objekts dieser Größenordnung nur alle paar Jahre vorkommt. Der Himmelskörper wurde bereits im Jahr 1997 entdeckt und trägt die offizielle Bezeichnung (152 637) 1997 NC1. Die ESA schätzt die Größe des Asteroiden auf etwa 750 bis 1.650 Meter, wobei auch kleinere Maße denkbar sind. Je nach Flugphase ändert sich die Sichtbarkeit auf den Kontinenten: Beim Anflug ist er vor allem auf der Nordhalbkugel zu sehen, während des engsten Vorbeiflugs fast weltweit und später primär im Süden.

Asteroid fliegt nahe an der Erde vorbei © ESA

Fakten über bekannte Asteroiden

Diese unregelmäßig geformten Himmelskörper sind größer als Meteoroiden, aber kleiner als Zwergplaneten und umkreisen die Sonne auf festen Bahnen. Mittlerweile sind im Sonnensystem mehr als 1,5 Millionen solcher Objekte bekannt, wozu auch Pallas, Vesta, Hygiea und Eunomia gehören. Die meisten von ihnen befinden sich im Asteroidengürtel zwischen den Planeten Mars und Jupiter und gelten als Überreste aus der Frühzeit des Sonnensystems. Einige kommen der Erde nahe und sind für die Forschung besonders wichtig.

Keine Gefahr durch Asteroid 2024

Erst Anfang 2025 sorgte ein anderer Brocken namens 2024 YR4 für Aufsehen, da eine kurzzeitige Einschlagsgefahr für den 22. Dezember 2032 bei über drei Prozent lag. Neuere Auswertungen des James Webb Space Telescope aus dem aktuellen Jahr zeigen jedoch, dass die Erde für die nächsten 100 Jahre sicher ist. Stattdessen besteht im Dezember 2032 eine Wahrscheinlichkeit von 4,3 Prozent für einen Einschlag auf dem Mond. Bis zum Jahr 2028 sollen weitere Untersuchungen endgültige Klarheit bringen.