Gehaltsvergleich: Hier wartet das meiste Geld

Ein Gehaltsvergleich für Österreich zeigt, wo Beschäftigte das höchste Einkommen herausholen können. Besonders eine Branche sichert sich erneut den absoluten Spitzenplatz.

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Die Lebenshaltungskosten sind hoch, weshalb das eigene Einkommen immer wichtiger wird. Dank jüngster KV-Verhandlungen gab es für viele Angestellte bereits Gehaltserhöhungen. Ein Gehaltsvergleich der Plattform "Kununu" hat über 91.000 Daten von Vollzeitbeschäftigten aus dem Jahr 2025 ausgewertet, um die Spitzenverdiener zu ermitteln.

Die absoluten Spitzenreiter

Ganz oben im Ranking steht wieder die IT-Branche mit einem durchschnittlichen Bruttojahresgehalt von 62.673 Euro. Damit liegt der Sektor deutlich über dem österreichischen Durchschnitt von 51.185 Euro. Es folgen das Bankwesen mit 58.660 Euro und der Energiesektor mit 58.231 Euro brutto pro Jahr. Bei den Berufen liegen Ärztinnen und Ärzte mit über 95.000 Euro ganz vorne, gefolgt von Softwarearchitekten mit rund 82.500 Euro.

Regionale Unterschiede im Land

Auch der Wohnort spielt eine große Rolle. Bei den Bundesländern führen Wien mit 53.293 Euro und Vorarlberg mit 52.740 Euro das Feld an. Im Städtevergleich liegt allerdings Linz mit durchschnittlich 53.330 Euro minimal vor der Bundeshauptstadt. Generell gilt: Große Unternehmen mit 1.000 bis 10.000 Beschäftigten zahlen deutlich besser als kleine Betriebe. Zudem bringt Berufserfahrung viel Geld. Wer mehr als zehn Jahre im Job ist, verdient im Schnitt 57.800 Euro. Personalverantwortung steigert das Einkommen branchenübergreifend um weitere 27 Prozent.

Kluft zwischen den Geschlechtern

Trotz positiver Entwicklungen bleibt die Einkommenslücke zwischen Männern und Frauen groß. Während Männer im Schnitt auf 54.424 Euro brutto kommen, erhalten Frauen lediglich 45.699 Euro im Jahr. Dieser Gender-Pay-Gap beträgt rund 16 Prozent und zieht sich durch alle Karrierestufen. Experten hoffen nun auf die kommende EU-Entgelttransparenzrichtlinie – diese soll die ungleiche Bezahlung in Zukunft verringern.