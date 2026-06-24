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Rubio stellt Iran-Gespräche für kommende Woche in Aussicht

US Secretary of State Marco Rubio speaks to members of the media before boarding a US Air Force C-17 Globemaster III transport aircraft en route to Bahrain at Kuwait International Airport during his visit to the Middle East to discuss the interim deal between the US and Iran with Arab Gulf allies, in Kuwait City, on June 24, 2026. Rubio held talks with Kuwait's leader on June 24, after renewing Washington's commitment to the region's security in a meeting with the UAE's president during a tour of the Gulf. (Photo by Eric Lee / POOL / AFP)
© APA/AFP/POOL/ERIC LEE
Die Gespräche zwischen den USA und dem Iran dürften nach den Worten von US-Außenminister Marco Rubio in der kommenden Woche weitergehen.
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Nach seinem Kenntnisstand würden die technischen Gespräche am Montag oder Dienstag fortgeführt, sagte Rubio am Flughafen in Kuwait City. Er gehe davon aus, es werde erneut in der Schweiz verhandelt.

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Die beiden Seiten hätten die Verhandlungen in verschiedene Arbeitsstränge aufgeteilt. Darin sollten die Gespräche nun weiterlaufen. Für die US-Seite würden etwa Fachleute für Nuklearenergie oder Sanktionen aus mehreren Ministerien teilnehmen.

Weitere Verhandlungen

Am Sonntag hatten sich Vertreter der USA, Irans und der Vermittlerstaaten Pakistan und Katar zu Gesprächen in einem Luxusresort in der Nähe von Luzern getroffen. Pakistan sprach davon, dass im weiteren Wochenverlauf in kleineren Arbeitsgruppen weiterverhandelt werde.

Ende Februar hatten die USA und Israel einen Krieg gegen den Iran begonnen, der nach einem vergangene Woche unterzeichneten Rahmenabkommen nun endgültig beigelegt werden soll. Im Rahmenabkommen steht die Absicht, die endgültige Vereinbarung möglichst innerhalb von 60 Tagen zu erreichen.

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