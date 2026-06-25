Barista-Feeling: De'Longhi Dedica Duo so günstig wie nie

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Der Prime Day 2026 biegt auf die Zielgerade ein und dieser Kaffee-Deal kommt genau richtig: Die De'Longhi Dedica Duo ist noch kurze Zeit für 190,58 Euro statt 297,47 Euro bei Amazon erhältlich.

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Heute und morgen heißt es nochmal schnell in den Deal-Modus schalten. Die letzten beiden Prime-Day-Tage laufen und wir haben in der Redaktion einen Küchen-Deal entdeckt, der Morgenmuffel, Espresso-Fans und Cappuccino-Liebhaber hellhörig machen dürfte. Die De'Longhi Dedica Duo bringt Siebträger-Feeling nach Hause, braucht kaum Platz und kann neben Espresso auch Cold Brew.

De'Longhi Dedica Duo: Kompakte Siebträger-Power für Espresso, Cappuccino und Cold Brew

Die De'Longhi Dedica Duo* kommt genau richtig für alle, die bei diesen Temperaturen lieber cool bleiben, aber trotzdem nicht auf Barista-Feeling verzichten wollen. Neben klassischem Espresso macht die kompakte Siebträgermaschine auch Cold Brew in wenigen Minuten – perfekt, wenn der Kaffee-Kick heute lieber auf Eis statt dampfend heiß serviert wird. Für kleine Küchen ist das Modell ebenfalls ein Treffer: schlank, schick und schnell einsatzbereit.

Preislich wird der Deal zum Prime-Day-Finale richtig interessant. 190,58 Euro statt 297,47 Euro bedeuten 26 Prozent Rabatt. Die De'Longhi Dedica Duo war im vergangenen Jahr noch nie günstiger, zudem bietet Amazon aktuell den besten Preis im Netz. Unsere Einschätzung: Für unter 200 Euro ist das ein starker Einstieg in die kompakte Siebträger-Klasse, besonders mit Cold Brew als Extra-Bonus.

Die Details auf einen Blick:

· Kompakte Siebträgermaschine mit nur 15 cm Breite

· Für Espresso, Cappuccino und Cold Brew geeignet

· Mit Soft-Touch-Icons und manuellem Milchaufschäumer

· Prime-Day-Preis: 190,58 statt 297,47 Euro, 26 Prozent Rabatt

De'Longhi Dedica Duo – für 190,58 Euro bei Amazon* © De'Longhi

Fazit: Dieser Kaffee-Deal hat richtig Crema

Die De'Longhi Dedica Duo ist zum letzten Prime-Day-Tag ein richtig runder Küchen-Deal: kompakt, schick, vielseitig und aktuell stark reduziert. Wer sich schon länger Barista-Feeling für zu Hause wünscht, aber keine wuchtige Maschine kaufen will, sollte diesen Deal heute nicht zu lange stehen lassen. Der Prime Day ist im Endspurt und dieser Preis könnte danach schnell Geschichte sein.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.