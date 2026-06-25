Prime Day macht Welle: Allpick SUP-Board jetzt zum Sommerpreis

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Der Prime Day 2026 läuft und bringt kurz vor der Hochsaison starke Outdoor-Deals. Besonders spannend: Das Allpick Premium SUP Board ist aktuell deutlich günstiger zu haben.

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Sommer, Sonne, See und dann noch ein Prime-Day-Preis, der richtig Lust auf spontane Wasser-Abenteuer macht: Wir haben uns das Allpick Premium SUP-Board-Set angesehen, das aktuell zu den spannenden Sport-Deals bei Amazon zählt. Wer schon länger mit dem Gedanken spielt, Stand-up-Paddling auszuprobieren oder das alte Board gegen ein komplettes Set zu tauschen, bekommt hier ein ziemlich rundes Paket für Einsteiger, Fortgeschrittene und alle, die diesen Sommer nicht nur am Ufer sitzen wollen.

Allpick SUP-Board-Set: Der perfekte Sommer-Deal

Das Allpick Premium SUP-Board-Set* bringt Sie direkt aufs Wasser: Board aufpumpen, Paddel einstellen, los geht’s. Im Set stecken unter anderem Paddel, Pumpe, Leash, Finnen, Rucksack und eine Universal-Kamerahalterung – praktisch für alle, die direkt starten wollen.

Mit bis zu 200 Kilogramm Tragkraft eignet sich das aufblasbare Board für Anfänger, Fortgeschrittene und entspannte Touren mit etwas Gepäck. Zum Prime Day kostet es 192,06 Euro statt 252,10 Euro. Macht 24 Prozent Rabatt – und aus unserer Sicht einen starken Sommer-Deal für See, Urlaub und Feierabendrunde.

Die Details auf einen Blick:

· Aufblasbares SUP-Board für Anfänger und Fortgeschrittene

· Mit verstellbarem Paddel, Pumpe, Finnen, Leash und Rucksack

· Universal-Kamerahalterung für Action-Cam-Momente auf dem Wasser

· Tragkraft bis 200 Kilogramm

· Prime-Day-Preis: 192,06 Euro statt 252,10 Euro, 24% Rabatt

Allpick Premium SUP-Board-Set – für 192,06 Euro bei Amazon* © Allpick

Fazit: Dieser Deal macht Lust auf Abenteuer auf dem Wasser

Das Allpick SUP-Board-Set ist zum Prime Day 2026 ein starker Fang für alle, die diesen Sommer aktiver werden wollen. Es kommt als komplettes Paket, ist auf Anfänger und Fortgeschrittene ausgelegt und bringt mit Kamerahalterung, Rucksack und Zubehör genau die Extras mit, die den Einstieg angenehm machen.

Unser Redaktions-Tipp: Wer ein SUP-Set sucht, das nicht erst noch mühsam ergänzt werden muss, kann hier gut zugreifen. Der Rabatt ist solide, der Zeitpunkt perfekt und der nächste See wartet vermutlich schon.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.