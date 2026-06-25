Amazon Prime Days: Die besten Tablet-Deals!

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Ob für die Uni, das Homeoffice, Streaming oder kreative Projekte – ein gutes Tablet gehört heute für viele zur Grundausstattung. Genau deshalb gehören Tablets auch zu den gefragtesten Kategorien der Amazon Prime Days.

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In diesem Jahr sind gleich mehrere Top-Modelle deutlich reduziert und bieten starke Technik zu attraktiven Preisen. Vom günstigen Allrounder bis zum leistungsstarken Premium-Tablet ist für nahezu jeden Anspruch das passende Angebot dabei.

Samsung Galaxy Tab A11+ – Viel Tablet für wenig Geld

Samsung Galaxy Tab A11+ © Samsung

Wer ein leistungsstarkes Tablet zum kleinen Preis sucht, sollte sich das Samsung Galaxy Tab A11+ genauer ansehen. Das Modell ist aktuell für 190,58 Euro statt 281,34 Euro erhältlich – eine Ersparnis von 32 Prozent.

Ausgestattet mit einem 11-Zoll-Display, einer flüssigen 90-Hz-Bildwiederholrate, 128 GB Speicher, 6 GB RAM sowie Dolby-Atmos-Quad-Lautsprechern eignet sich das Tablet ideal für Serien, Videokonferenzen, Surfen und den täglichen Einsatz. Für unter 200 Euro zählt dieses Angebot zu den stärksten Tablet-Deals der Prime Days.

Apple iPad Air M3 – Premium-Leistung zum Aktionspreis

Apple iPad Air 11" mit M3 Chip © Apple

Wer maximale Performance sucht, findet mit dem Apple iPad Air 11" mit M3-Chip eines der spannendsten Angebote der Aktion. Statt 593,95 Euro kostet das Premium-Tablet aktuell nur noch 489,06 Euro.

Der leistungsstarke M3-Chip, das brillante Liquid Retina Display, Apple Intelligence, WLAN 6E sowie die lange Akkulaufzeit machen das iPad Air zu einem der vielseitigsten Tablets auf dem Markt. Egal ob Bildbearbeitung, Gaming, Studium oder mobiles Arbeiten – dieses Modell bietet nahezu Laptop-Leistung in einem besonders kompakten Format.

Lenovo Idea Tab Plus – Das Überraschungsangebot

Lenovo Idea Tab Plus Tablet © Lenovo

Auch Lenovo mischt bei den Prime Days kräftig mit. Das Lenovo Idea Tab Plus kostet aktuell nur 241,01 Euro statt 311,59 Euro und überzeugt mit einer umfangreichen Ausstattung.

Das Tablet bietet ein großes 12,1-Zoll-2,5K-Display, 8 GB Arbeitsspeicher, 128 GB Speicher, Android 15 und wird sogar inklusive Lenovo Pen geliefert. Damit eignet es sich besonders für alle, die gerne Notizen machen, zeichnen oder produktiv arbeiten möchten, ohne gleich ein Vermögen auszugeben.

Jetzt lohnt sich der Tablet-Kauf besonders

Die Amazon Prime Days zählen traditionell zu den besten Zeitpunkten des Jahres, um hochwertige Technik günstiger zu kaufen. Besonders Tablets gehören regelmäßig zu den Produkten, die schnell vergriffen sind oder deren Preise während der Aktion wieder steigen. Wer ohnehin über ein neues Tablet nachgedacht hat, findet aktuell einige der stärksten Angebote des Jahres – und sollte deshalb nicht zu lange warten.

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