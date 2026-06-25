Amazon: Die stärksten iPhone-Deals des Jahres!

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Die Amazon Prime Days 2026 laufen auf Hochtouren – und Apple-Fans kommen jetzt voll auf ihre Kosten. Mehrere aktuelle iPhone-Modelle sind im großen Prime-Day-Angebot deutlich reduziert und zählen zu den gefragtesten Technik-Deals des Jahres. Vom neuen iPhone 17e über das ultradünne iPhone Air bis hin zum leistungsstarken iPhone 17 Pro Max: Wer schon länger auf ein neues Apple-Smartphone gewartet hat, sollte jetzt nicht mehr lange zögern.

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Viele Modelle sind bereits stark nachgefragt und könnten noch während der Prime Days ausverkauft sein. Wer sich eines der besten iPhones zum Sparpreis sichern möchte, sollte deshalb schnell handeln.

Apple iPhone 17 – Der starke Allrounder zum Prime-Preis

Apple iPhone 17 256 GB © Apple

Das neue iPhone 17 überzeugt mit seinem 6,3-Zoll-ProMotion-Display, dem schnellen A19-Chip, einer verbesserten Kratzfestigkeit sowie einer intelligenten Center-Stage-Frontkamera für perfekte Gruppenfotos. Auch die Akkulaufzeit wurde nochmals verbessert.

Während der Prime Days kostet das Smartphone statt 956,98 Euro nur noch 855,13 Euro.

iPhone Air – Das Überraschungsangebot der Prime Days

iPhone Air 256GB Lichtgold © Apple

Zu den größten Highlights gehört das neue iPhone Air. Das besonders schlanke Apple-Smartphone ist aktuell mit satten 37 Prozent Rabatt erhältlich. Statt 1.209,07 Euro zahlen Prime-Mitglieder nur 765,38 Euro – eines der stärksten Apple-Angebote der gesamten Aktion.

Apple iPhone 17 Pro – Premium-Technik für anspruchsvolle Nutzer

Apple iPhone 17 Pro 256 GB © Apple

Wer maximale Leistung möchte, greift zum iPhone 17 Pro. Das Modell bietet den neuen A19-Pro-Chip, ein brillantes 120-Hz-ProMotion-Display, eine nochmals verbesserte Akkulaufzeit und das leistungsstarke Pro-Fusion-Kamerasystem für beeindruckende Fotos und Videos.

Im Prime-Day-Angebot sinkt der Preis von 1.309,92 Euro auf 1.178,82 Euro.

Apple iPhone 17 Pro Max – Das beste iPhone wird günstiger

Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB © Apple

Das iPhone 17 Pro Max ist Apples aktuelles Spitzenmodell. Mit seinem großen 6,9-Zoll-ProMotion-Display, der bislang besten iPhone-Batterielaufzeit und dem neuen Pro-Fusion-Kamerasystem richtet es sich an alle, die keine Kompromisse eingehen möchten.

Während der Prime Days kostet das Premium-Smartphone 1.309,92 Euro und ist damit ebenfalls günstiger als zur Markteinführung.

Apple iPhone 17e – Der günstige Einstieg in die neue Generation

Apple iPhone 17e (256 GB) © Apple

Auch das iPhone 17e ist Teil der Prime-Day-Angebote. Das Modell bietet ein 6,1-Zoll-Super-Retina-XDR-Display, den leistungsstarken A19-Chip, eine 48-MP-Fusion-Kamera und eine lange Akkulaufzeit. Für viele Nutzer ist es der perfekte Einstieg in die neue iPhone-Generation.

Aktuell erhalten Sie das iPhone 17e für 667,56 Euro statt 704,87 Euro.

Fazit

Die Amazon Prime Days 2026 bieten aktuell einige der attraktivsten iPhone-Angebote des Jahres. Besonders das stark reduzierte iPhone Air sticht mit seinem hohen Rabatt heraus, während auch das iPhone 17, das iPhone 17 Pro, das Pro Max und das iPhone 17e zu attraktiven Prime-Day-Preisen erhältlich sind. Wer ohnehin ein neues Apple-Smartphone kaufen möchte, findet jetzt einen der besten Zeitpunkte des Jahres für den Kauf.

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