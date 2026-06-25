Prime Days: Diese Saugroboter sind jetzt stark reduziert!

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Die Amazon Prime Days 2026 liefern aktuell einige der besten Technik-Angebote des Jahres – und besonders bei Roborock können Sie jetzt richtig sparen. Mehrere Premium-Saugroboter mit Wischfunktion, intelligenter Navigation und vollautomatischen Reinigungsstationen sind derzeit mit hohen Rabatten erhältlich.

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Einige Modelle kosten mehrere Hundert Euro weniger als noch vor wenigen Tagen.

Wer schon länger mit einem Saugroboter geliebäugelt hat, sollte jetzt schnell sein. Die beliebtesten Roborock-Modelle gehören zu den gefragtesten Prime-Day-Angeboten und sind erfahrungsgemäß häufig schon vor dem Ende der Aktion ausverkauft.

Roborock Qrevo S Pro – Der Bestseller zum Top-Preis

roborock Qrevo S Pro Set Saugroboter mit Wischfunktion © roborock

roborock Qrevo S Pro Set Saugroboter mit Wischfunktion © roborock

Der Roborock Qrevo S Pro gehört aktuell zu den meistverkauften Saugrobotern auf Amazon. Das Modell überzeugt mit einer starken Saugleistung von 18.500 Pa, einer 75 °C heißen Moppreinigung, intelligenter Hinderniserkennung sowie einem Anti-Tangle-System gegen verhedderte Haare. Dank der All-in-One-Dockingstation übernimmt der Roboter viele Reinigungsaufgaben nahezu vollständig automatisch.

Während der Prime Days fällt der Preis von 605,03 Euro auf nur 403,36 Euro – das entspricht einer Ersparnis von 33 Prozent.

Roborock Qrevo Edge S5A – Premium-Ausstattung zum halben Preis

roborock Qrevo Edge S5A Saugroboter mit Wischfunktion © roborock

roborock Qrevo Edge S5A Saugroboter mit Wischfunktion © roborock

Noch beeindruckender fällt das Angebot beim Roborock Qrevo Edge S5A aus. Der Premium-Saugroboter bietet ebenfalls 18.500 Pa Saugleistung, ein Dual-Anti-Tangle-System, FlexiArm-Kantenreinigung, einen anhebbaren Wischmopp sowie eine automatische 75-Grad-Heißwasser-Moppwäsche. Damit zählt er zu den modernsten Modellen im aktuellen Roborock-Sortiment.

Das Highlight: Statt 1.008,40 Euro kostet der Roboter aktuell nur 504,19 Euro. Mit 50 Prozent Rabatt gehört dieses Angebot zu den stärksten Prime-Day-Deals überhaupt.

Roborock Saros 20 Sonic – Das neue High-End-Modell

roborock Saros 20 Sonic Saugroboter mit Wischfunktion © roborock

Wer keine Kompromisse eingehen möchte, sollte einen Blick auf den neuen Roborock Saros 20 Sonic werfen. Das Flaggschiff überzeugt mit einer extrem hohen Saugleistung von 36.000 Pa, dem VibraRise-5.0-Wischsystem, dem ultraflachen Gehäuse, FlexiArm-Technologie sowie dem neuen RockDock. Auch das AdaptiLift-Chassis sorgt dafür, dass der Roboter verschiedenste Bodenarten problemlos meistert.

Im Prime-Day-Angebot sinkt der Preis von 1.562,02 Euro auf 1.289,75 Euro.

Fazit

Die Amazon Prime Days 2026 sind für Roborock-Fans ein echtes Highlight. Egal ob preiswerter Bestseller, Premium-Modell mit 50 Prozent Rabatt oder High-End-Saugroboter der neuesten Generation – selten waren die beliebten Haushaltshelfer so günstig erhältlich. Wenn Sie schon länger mit einem intelligenten Saugroboter liebäugeln, ist jetzt der ideale Zeitpunkt zum Zuschlagen, denn viele der besten Prime-Day-Angebote sind erfahrungsgemäß schnell vergriffen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.