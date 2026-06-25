Mini-Preis, Maxi-Ausblick: Diese DJI-Drohne ist der Prime-Day-Überflieger

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Der Prime Day 2026 bringt Technik-Fans noch bis zum 26. Juni ordentlich in Schwung. Besonders spannend: Die Drohne DJI Mini 3 ist aktuell 40 Prozent günstiger zu haben.

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Manchmal reicht ein kleiner Perspektivwechsel und plötzlich sieht die Welt ganz anders aus. Genau da kommt die DJI Mini 3 Drohne ins Spiel. Wir haben uns den Prime-Day-Deal genauer angesehen und finden: Wer schon länger mit einer Kameradrohne liebäugelt, bekommt hier einen richtig starken Einstieg in die DJI-Welt. Leicht, faltbar, 4K-fähig und jetzt deutlich günstiger – das klingt nach Abflug mit Ansage.

DJI Mini 3: Die Mini-Drohne für große Sommermomente

Die DJI Mini 3* ist ein starker Einstieg für alle, die Urlaube, Ausflüge oder Social-Clips aus der Vogelperspektive festhalten wollen. Sie wiegt unter 249 Gramm, ist faltbar und filmt in 4K HDR. Der 3-Achsen-Gimbal sorgt für ruhige Aufnahmen, echte Vertikalvideos machen sie besonders spannend für Reels, Shorts und Stories.

Praktisch sind außerdem bis zu 38 Minuten Flugzeit, automatische Rückkehr, Windresistenz und HD-Videoübertragung über bis zu 10 Kilometer. Zum Prime Day kostet die DJI Mini 3 228,96 Euro statt 382,19 Euro. Das sind starke 40 Prozent Rabatt. Unsere Einschätzung: ein sehr attraktiver Deal für Einsteiger, Reise-Fans und Hobby-Creator.

Die Details im Überblick:

· Ultraleichte, faltbare Kameradrohne unter 249 Gramm

· 4K HDR-Video mit 3-Achsen-Gimbal für ruhige Aufnahmen

· Echte Vertikalaufnahmen für Reels, Shorts und Stories

· Bis zu 38 Minuten Flugzeit und automatische Rückkehr

· Prime-Day-Preis: 228,96 statt 382,19 Euro

· Rabatt: 40 Prozent

DJI Mini 3 Drohne – für 228,96 Euro bei Amazon* © DJI

Fazit: Der Deal geht hoch hinaus

Die DJI Mini 3 ist zum Prime Day 2026 einer dieser Deals, bei denen wir sofort an Urlaub, Ausflüge und spektakuläre Perspektiven denken. Sie ist leicht genug für unterwegs, stark genug für schicke 4K-Aufnahmen und gerade für Einsteiger angenehm zugänglich. Für 228,96 Euro statt 382,19 Euro fliegt der Preis deutlich nach unten.

Unser Redaktions-Tipp: Wer diesen Sommer nicht nur knipsen, sondern richtig abheben will, sollte den DJI-Deal im Blick behalten. Beim Prime Day gilt schließlich: Die besten Schnäppchen fliegen oft schnell davon.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.