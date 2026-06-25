Endlich! Reese zeigt ihre neue Liebe

Großer Liebes-Auftritt im Rampenlicht! Hollywood-Star Reese Witherspoon (50) hat bei einer Serien-Premiere in New York endlich ihr Debüt auf dem roten Teppich mit ihrem deutschen Partner Oliver Haarmann (58) gefeiert.

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Besonderer Abend

Bei der Premiere der neuen Prime-Video-Serie "Elle" zog Reese Witherspoon alle Blicke auf sich. Im rosafarbenen Spitzenkleid mit herzförmigem Ausschnitt strahlte die 50-Jährige in die Kameras. Doch das Blitzlichtgewitter galt an diesem Abend nicht nur der Schauspielerin allein: An ihrer Seite posierte zum einen ihr Sohn Deacon (22) im eleganten schwarzen Anzug, zum anderen der Mann, der aktuell für das große Glück im Leben des "Big Little Lies"-Stars sorgt.

NEW YORK, NEW YORK - JUNE 23: (L-R) Reese Witherspoon and Deacon Phillippe attend the "Elle" Season 1 World Premiere at SVA Theater on June 23, 2026 in New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images) © Getty Images

Reese Witherspoon schmiegte sich sichtlich verliebt an ihren Partner Oliver Haarmann und hielt ihn fest im Arm. Der deutsche Geschäftsmann stimmte sich sogar optisch perfekt auf seine Liebste ab und wählte zum marineblauen Anzug eine rosafarbene Krawatte.

NEW YORK, NEW YORK - JUNE 23: Oliver Haarmann and Reese Witherspoon attend as Prime Video presents The World Premiere of New Series "Elle" on June 23, 2026 in New York City. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Prime Video) © Kevin Mazur/Getty Images for Pri

Er ist Finanz-Schwergewicht

Oliver Haarmann ist in der Wirtschaftswelt längst kein Unbekannter. Den Unternehmer mit Harvard-Abschluss machte eine Investmentfirma mit Sitz in New York, London und Toronto erfolgreich. Das Unternehmen soll ein gigantisches Vermögen von rund 15 Milliarden Euro verwalten.

Das Paar genießt sein Liebesglück nun schon seit fast zwei Jahren abseits des ganz großen Trubels:

Der Beziehungsstart: Anfangs beteuerten Insider gegenüber Page Six, dass die beiden bloß gute Freunde seien und es "langsam angehen lassen" wollten.

Die ersten Liebes-Beweise: Schon im September 2024 wurde das Paar an einem New Yorker Hubschrauberlandeplatz gesichtet und flanierte kurz darauf Hand in Hand durch die Metropole.

Der Liebes-Urlaub: Im Juli 2025 turtelten die beiden wie frisch verliebte Teenager auf einer Luxus-Jacht vor der exklusiven Küste von Saint-Tropez in Frankreich.

NEW YORK, NEW YORK - JUNE 23: (L-R) Lexi Minetree and Reese Witherspoon attend the "Elle" Season 1 World Premiere at SVA Theater on June 23, 2026 in New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images) © Getty Images

Wohnungssuche in New York

Ob das Paar bereits fest zusammenwohnt, ist offiziell nicht bekannt. Allerdings besichtigten die beiden im vergangenen Jahr eine luxuriöse Wohnung im Big Apple. Ein Insider verriet dazu: "Sie suchen in der Gegend, weil eines ihrer Kinder die New York University besucht und Reese in der Nähe sein möchte. Sie haben die Wohnung bereits zweimal besichtigt und waren bei beiden Besichtigungen sehr liebevoll und zärtlich miteinander."

Mit dem offiziellen Liebes-Auftritt in New York zeigt der Hollywood-Star nun deutlich, wie fest der Finanzinvestor bereits in ihr Leben integriert ist. Für die dreifache Mutter macht Oliver Haarmann die Patchwork-Familie um Sohn Deacon, ihren jüngeren Sohn Tennessee (13) und Tochter Ava (26) nun endgültig perfekt.